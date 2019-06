Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve a fehér felsőbbrendűséget dicsőítő, valamint az egyéb szélsőséges nézeteket terjesztő tartalmakat a YouTube videomegosztóról – jelentette be szerdán a cég.","shortLead":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve...","id":"20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2667c8e4-5cf4-4f41-ade3-f5fc146170b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. június. 06. 08:13","title":"Törlik a gyűlöletkeltő és szélsőséges videókat a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak a lehetőségről. Nem fognak. ","shortLead":"Már az első nap 20 milliárd értékben fogyott a Magyar Állampapír Pluszból, így felmerült, hogy sokan lemaradhatnak...","id":"20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cbe7a0-54ff-4717-8633-029b5fcac8ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_magyar_allampapr_plusz_allamkincstar_100_millird","timestamp":"2019. június. 05. 15:45","title":"Mindenkit nyugtat az Államkincstár: nem fogy el a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5508c1-d5ba-468d-aca8-a10fec8a8ac8","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A zsidókat a náciknak felkínáló berlini zsidó nőt, Stella Goldschlagot az utókor próbálja valahogy érthetővé tenni úgy, hogy közben ne mentse őt fel a bűnei alól. A története most egy regényt inspirált, de született már az életéből musical és film is. Pedig ha volt valami, amire Stella Goldschlag nem vágyott, az az, hogy a történetét a szórakoztatóipar hasznosítsa.","shortLead":"A zsidókat a náciknak felkínáló berlini zsidó nőt, Stella Goldschlagot az utókor próbálja valahogy érthetővé tenni úgy...","id":"20190606_holokauszt_irodalom_stella_goldschlag_takis_wurger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5508c1-d5ba-468d-aca8-a10fec8a8ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d53b74-40b4-4055-a2c1-86ae8319bd27","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_holokauszt_irodalom_stella_goldschlag_takis_wurger","timestamp":"2019. június. 06. 20:00","title":"Hol fordul át giccsbe a holokauszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet megpróbálta megörökíteni.","shortLead":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet...","id":"20190607_autos_video_lexus_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31843720-8378-4fb3-8d0c-7de30c88fff2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_autos_video_lexus_baleset","timestamp":"2019. június. 07. 10:48","title":"260 km/h-s tempónál filmezte magát a Lexusban, amikor beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés Mezőnagymihálynál.","shortLead":"Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés Mezőnagymihálynál.","id":"20190605_kamionbaleset_felhajto_m3_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9270509-6d2b-40c8-9d22-e1d7728ba60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamionbaleset_felhajto_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 05. 20:58","title":"Tizenkét órán át helyszíneltek a felhajtóról lógó kamionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű a szerkezet tetején kapott helyet, az utasok pedig lényegében a szárnyakban ülnek.","shortLead":"Egy radikálisan új repülőgéppel állt elő a holland műszaki egyetem, amelynek egyik érdekessége, hogy a hajtómű...","id":"20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5138edc7-8258-4e0f-b27e-5dccead4e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41fb429-2b9b-4310-bb44-97d32e384561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_klm_flying_v_utasszallito_repulogep","timestamp":"2019. június. 06. 16:03","title":"Új, futurisztikus repülőgéptípust mutattak be, az egész V alakú – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt \"gyalázatos esetet\", és adjon hiteles magyarázatot arra, hogyan kerülhetett sor a történtekre.","shortLead":"Magyarország most azt várja Romániától, hogy alaposan vizsgálja ki az úzvölgyi temetőnél csütörtökön történt...","id":"20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e9aa3f-e52e-411d-a9d6-0271b02d9244","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_bekeretett_roman_nagykovet_kkm_magyar_levente_uzvolgyi_katonatemeto","timestamp":"2019. június. 07. 11:43","title":"A bekéretett román nagykövet nem ment el Szijjártóékkal találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították. A Hableány utasa volt.","shortLead":"Azonosították. A Hableány utasa volt.","id":"20190606_dunai_hajobaleset_halalos_aldozat_azonositas_hableany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a3aa62-55f3-4d8a-92c2-6d3d1da841e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_halalos_aldozat_azonositas_hableany","timestamp":"2019. június. 06. 14:48","title":"Holttestet találtak a Szabadság hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]