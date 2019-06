Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előre tervezett karbantartást végeztek, még három ilyen alkalom lesz a következő hetekben. ","shortLead":"Előre tervezett karbantartást végeztek, még három ilyen alkalom lesz a következő hetekben. ","id":"20190607_Karbantartas_miatt_nem_fogadott_jaratokat_az_ejszaka_Ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ada5d5-c957-4e88-98e3-e667c1895f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Karbantartas_miatt_nem_fogadott_jaratokat_az_ejszaka_Ferihegy","timestamp":"2019. június. 07. 17:01","title":"Nem fogadott járatokat az éjszaka Ferihegy, Debrecenben szállt le a Wizz Air gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katasztrófavédelem hiányosságokat talált. ","shortLead":"A katasztrófavédelem hiányosságokat talált. ","id":"20190607_Leallitottak_a_termelest_a_magyar_mutragyakiraly_szolnoki_gyaraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eba4556-3613-4552-a160-e495fa648ada","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Leallitottak_a_termelest_a_magyar_mutragyakiraly_szolnoki_gyaraban","timestamp":"2019. június. 07. 15:42","title":"Leállították a termelést a magyar műtrágyakirály szolnoki gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába ítélt meg neki a bíróság 200 ezer forint sérelemdíjat, még mindig nem kapta meg. ","shortLead":"Hiába ítélt meg neki a bíróság 200 ezer forint sérelemdíjat, még mindig nem kapta meg. ","id":"20190606_Vegrehajtot_kuld_a_Fideszre_Juhasz_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c223537e-2d42-4762-bfb9-90fddd94a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Vegrehajtot_kuld_a_Fideszre_Juhasz_Peter","timestamp":"2019. június. 06. 16:43","title":"Végrehajtót küld a Fideszre Juhász Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","id":"20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e427d0d-773e-4f99-8baa-79e146ae4d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","timestamp":"2019. június. 07. 15:07","title":"Az amerikai őslakosok rokonait találták meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","shortLead":"Az egyelőre nem tisztázott, hogy ki vezette a hajót. ","id":"20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba30815-e556-47cf-a76c-df42d3f05e6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_A_holland_balesetnel_masodkapitany_volt_a_Viking_Sigyn_orizetbe_vett_ukran_kapitanya","timestamp":"2019. június. 07. 11:28","title":"A holland balesetnél másodkapitány volt a Viking Sigyn előzetesben lévő ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7699f-a29d-41f8-a14e-d7f815700cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók fele olvasgatja az összetevőket és E-számokat soroló címkét, de csak a felük hiszi is el, amit ott lát. Egy online felmérés azt is megnézte, hentesnél, zöldségesnél vagy szuper-, hipermarketben vesszük-e inkább meg a húst, zöldséget, gyümölcsöt.\r

\r

","shortLead":"A vásárlók fele olvasgatja az összetevőket és E-számokat soroló címkét, de csak a felük hiszi is el, amit ott lát...","id":"20190607_Alig_bizunk_az_elelmiszerek_tajekoztato_cimkejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edc7699f-a29d-41f8-a14e-d7f815700cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211d0bf-1fed-4f5d-8b84-097603475997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Alig_bizunk_az_elelmiszerek_tajekoztato_cimkejeben","timestamp":"2019. június. 07. 16:03","title":"Alig bízunk az élelmiszerek tájékoztató címkéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07367114-d11d-4463-a890-af2b9e3b967a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapesti, dunai hajószerencsétlenségnél a Viking Sigynt irányító ukrán kapitány az áprilisban Hollandiában történt baleset idején nem kapitányként szolgált az érintett hajón – állította csütörtökön a Viking Cruises hajózási vállalat szóvivője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.","shortLead":"A budapesti, dunai hajószerencsétlenségnél a Viking Sigynt irányító ukrán kapitány az áprilisban Hollandiában történt...","id":"20190607_viking_sigyn_jurij_c_ugyeszseg_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07367114-d11d-4463-a890-af2b9e3b967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ab7a9-1ed7-4d2f-ac64-d57ab9627730","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_viking_sigyn_jurij_c_ugyeszseg_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 07. 05:23","title":"A Viking állítja: a Sigyn kapitánya nem kapitányként szolgált a hollandiai baleset idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","shortLead":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","id":"20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8af407-1b42-48ef-9447-1674a86daa4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","timestamp":"2019. június. 08. 13:50","title":"Egy volt McDonald's menedzser nyit Zing burgerezőt az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]