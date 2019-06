Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","shortLead":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","id":"20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea00494-f341-460d-b1ca-7fe32fc131ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","timestamp":"2019. június. 10. 17:58","title":"Ed Sheerannek még albumot sem kell kiadnia, hogy ő legyen a legjátszottabb zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","shortLead":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","id":"20190609_nyugat_nilusi_laz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca5dfbc-9b47-451d-bcc5-d4a5dacab748","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_nyugat_nilusi_laz","timestamp":"2019. június. 09. 17:40","title":"Tavaly 15-en haltak meg nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Interjú a Budapest Pride két szóvivőjével, Karlik Cintiával és Peksa Kamával, akik úgy látják, ma egyes politikai csoportosulások számára a homofóbia egyfajta politika tőke, de ők mégis az eddigi legszabadabb Budapest Pride felvonulásra készülnek. ","shortLead":"Interjú a Budapest Pride két szóvivőjével, Karlik Cintiával és Peksa Kamával, akik úgy látják, ma egyes politikai...","id":"20190610_Ha_Orbannak_fontosak_az_emberi_jogok_ott_lesz_a_Prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d157cb-8e10-4633-af3b-bff8100799a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ha_Orbannak_fontosak_az_emberi_jogok_ott_lesz_a_Prideon","timestamp":"2019. június. 10. 10:00","title":"„Ha Orbánnak fontosak az emberi jogok, ott lesz a Pride-on”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","shortLead":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","id":"20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66dd5b-1f31-4412-8a01-f213c52a18a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 10. 21:16","title":"Kedd hajnalban kezdik kiemelni a Dunából a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb alól.\r

","shortLead":"Pakisztánban őrizetbe vették a volt államfőt, aki a néhai exminiszterelnök özvegye, akit a korábbi államfő tett el láb...","id":"20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812f378c-27cd-4823-a17e-e3af041f7684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4d8c4-bfe9-49d4-bc36-55d9748eb3ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Meglehet_felallitottak_a_bebortonzott_politikusok_Guinessrekordjat","timestamp":"2019. június. 10. 18:50","title":"Meglehet, felállították a bebörtönzött politikusok Guiness-rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három fő célkitűzését: sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérüléseket és a sírgyalázást.","shortLead":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és...","id":"20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cab59e3-01ed-47a4-9902-4acfd88aa291","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","timestamp":"2019. június. 10. 19:08","title":"Úzvölgyi incidens: a román belügyminiszter elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd","c_author":"","category":"kultura","description":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","shortLead":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","id":"20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8418182d-bdca-42f9-83e6-37c51a8e8760","keywords":null,"link":"/kultura/20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","timestamp":"2019. június. 09. 11:38","title":"Hableány-tragédia: Fischer Ivánék Dél-Koreában adnak koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]