[{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Politikusi öngyilkosság vagy ügyes taktikai húzás lenne, ha Lázár János visszatérne a politika első vonalába? A kérdés annak nyomán merül fel, hogy több forrás szerint a volt kancelláriaminiszter lehet Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter utóda. Erről ír a héten megjelenő HVG hetilap.","shortLead":"Politikusi öngyilkosság vagy ügyes taktikai húzás lenne, ha Lázár János visszatérne a politika első vonalába? A kérdés...","id":"20190612_Kasler_helyet_veheti_at_a_visszatero_Lazar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8956e78-182d-4a24-9b3b-f977fd91f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Kasler_helyet_veheti_at_a_visszatero_Lazar","timestamp":"2019. június. 12. 15:18","title":"Kásler helyét veheti át a visszatérő Lázár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű intézkedés.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű intézkedés.\r

\r

","id":"20190611_Elrendeltek_a_hosegriasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b27bf4a-7c8c-4a87-a27a-25aabd5fde40","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Elrendeltek_a_hosegriasztast","timestamp":"2019. június. 11. 17:32","title":"Elrendelték a hőségriasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsülünk, de néhány helyen el is ázunk eközben.","shortLead":"Megsülünk, de néhány helyen el is ázunk eközben.","id":"20190612_Nem_csak_hoseg_van_vihar_miatt_is_kiadtak_a_riasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ddaecd-fb07-435b-9c95-57708de5a85f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_csak_hoseg_van_vihar_miatt_is_kiadtak_a_riasztast","timestamp":"2019. június. 12. 18:02","title":"Nem csak hőség van, vihar miatt is kiadták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a59bf5d-c8a6-4a5a-b4e9-12c25ee66557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván ez egy extrém ajánlat, amihez egy elég komoly árú Lexus hibridet kellene megvenni. Ennél sokkal hétköznapibb autók akcióval is várják az állami kedvezmény indulását.","shortLead":"Nyilván ez egy extrém ajánlat, amihez egy elég komoly árú Lexus hibridet kellene megvenni. Ennél sokkal hétköznapibb...","id":"20190612_hetuleses_akciok_nagycsalados_auto_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a59bf5d-c8a6-4a5a-b4e9-12c25ee66557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baafd93-33da-4a1e-a00a-07baf3e7e553","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_hetuleses_akciok_nagycsalados_auto_julius","timestamp":"2019. június. 12. 10:16","title":"Akár 5,3 millió forinttal olcsóbban is adnak most egy hétüléses autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","shortLead":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","id":"20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b224e0-8b8c-47ef-a1f7-adeae6cdd960","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","timestamp":"2019. június. 11. 11:25","title":"A magyar vállalkozó ügyeskedhet a csokért, a vajdaságinak nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Kövesse élő tudósításunkat.","shortLead":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság...","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71bd60c-502b-4b36-8e66-2913c2c8a4ad","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","timestamp":"2019. június. 11. 20:42","title":"Magyarország-Wales 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","shortLead":"A The Wall Street Journal információját a Központi Hírszerző Ügynökség egyelőre nem erősítette meg. ","id":"20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188802a2-a55f-4d1d-b7ba-5243bf67adbe","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_A_CIA_informatora_lehetett_Kim_Dzsong_Un_feltestvere","timestamp":"2019. június. 11. 05:13","title":"A CIA informátora lehetett Kim Dzsong Un féltestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850ee34a-2078-40b4-a913-7eca49c193be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pontosan egy évvel a torna nyitánya előtt, szerdán kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság egy hónapig tartó első jegyigénylési szakasza.","shortLead":"Pontosan egy évvel a torna nyitánya előtt, szerdán kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság egy hónapig tartó első...","id":"20190611_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850ee34a-2078-40b4-a913-7eca49c193be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0f113e-e716-468b-adeb-ca82829ff3d3","keywords":null,"link":"/sport/20190611_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles","timestamp":"2019. június. 11. 12:33","title":"Holnaptól lehet jegyet igényelni a foci-Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]