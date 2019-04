Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8bf9118-d771-4d0d-85e2-2924320fb127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd- és az ott jelentkező, ízületi fájdalmakat.","shortLead":"Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd- és az ott...","id":"20190404_terdfajas_izuleti_gyulladas_testmozgas_oszteoartrozis_porckopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8bf9118-d771-4d0d-85e2-2924320fb127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cbd37a-88e0-495a-8bea-a07ae02c0c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_terdfajas_izuleti_gyulladas_testmozgas_oszteoartrozis_porckopas","timestamp":"2019. április. 04. 10:03","title":"Könyörögnek a tudósok: naponta csak 8 percet mozogjon, meghálálja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz méteres kerülő, két liftezés és egy rámpa: ilyen egyszerű lejutni az 1-es villamos peronjáról a metróba. \r

","shortLead":"Több száz méteres kerülő, két liftezés és egy rámpa: ilyen egyszerű lejutni az 1-es villamos peronjáról a metróba. \r

","id":"20190405_Akadalymentesites_3as_metro_modra_16_perc_atszallni_a_villamosrol_kerekesszekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670a508d-ae2a-4862-bda5-183be2e463c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Akadalymentesites_3as_metro_modra_16_perc_atszallni_a_villamosrol_kerekesszekkel","timestamp":"2019. április. 05. 10:02","title":"Akadálymentesítés 3-as metró módra: 16 perc átszállni a villamosról kerekesszékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","shortLead":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","id":"20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74060335-b2ee-4743-b4e5-da003d5a85d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","timestamp":"2019. április. 04. 11:33","title":"Kiderült valami örömteli a sajtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06accc7-664b-4ca2-9fa9-3863362ebc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zene mellett idén is fontos szerepet kapnak az olyan nappali programok is, amelyek során a fesztiválozók mélyebben megismerhetik magukat. ","shortLead":"A zene mellett idén is fontos szerepet kapnak az olyan nappali programok is, amelyek során a fesztiválozók mélyebben...","id":"20190405_Volt_fesztival_program_szinhaz_irodalom_beszelgetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06accc7-664b-4ca2-9fa9-3863362ebc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160ee734-cff6-44c2-ab62-cc27d4fa9678","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Volt_fesztival_program_szinhaz_irodalom_beszelgetesek","timestamp":"2019. április. 05. 14:49","title":"Csernus és Fábry is fellép a VOLT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan viszonyulunk a hírességek által elkövetett bűncselekményekhez. Az úszóedző sikereit ugyanis még mindig nem tudjuk leválasztani a nemi erőszakról. A Kiss László-ügyből kutatási téma lett, a témában megszületett nemzetközi cikk egyik szerzőjét, az ELTE-n kutató Nyúl Boglárkát kérdeztük. ","shortLead":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan...","id":"20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb23800-45b2-4d84-af2e-4b29059d51b4","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","timestamp":"2019. április. 05. 17:20","title":"Kiss László olimpiai sikereitől még mindig nem látjuk a nemi erőszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","shortLead":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","id":"20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb63c1-3932-46ca-a71a-c8f2d25b3dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","timestamp":"2019. április. 05. 16:03","title":"Bizarr felvételek: ennek a kutyának a füle helyén egy második száj nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője viheti tovább. ","shortLead":"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője viheti tovább. ","id":"20190404_balog_zoltan_roma_felzarkoztatas_kormanybiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ff9a22-e31c-4b92-bf87-22cba91f29e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_balog_zoltan_roma_felzarkoztatas_kormanybiztos","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"Új kormánybiztoshoz kerül a romák felzárkóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]