[{"available":true,"c_guid":"904d35ef-70d1-4d1a-b373-52428d95b212","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"„Mert csak” – ezzel az érveléstechnikájával találta magát szembe az MTA, amikor a kormányt arról kérdezte, miért kell leválasztani a kutatóintézeti hálózatát és létrehozni egy újat. Az MTA nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amin kiderült, mi a különbség a CEU és az MTA között, és miért nem kéne Michelangelónak asztalokat ácsolnia.\r

\r

","shortLead":"„Mert csak” – ezzel az érveléstechnikájával találta magát szembe az MTA, amikor a kormányt arról kérdezte, miért kell...","id":"20190612_Lovasz_mta_kutatohalozat_orban_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=904d35ef-70d1-4d1a-b373-52428d95b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd3bc23-5ac7-4feb-83bf-71e899b95a54","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Lovasz_mta_kutatohalozat_orban_kormany","timestamp":"2019. június. 12. 14:45","title":"Lovász László segélykiáltása: „Mi nem tudunk Bécsbe költözni. A magyarok támogassák az MTA-t!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","shortLead":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","id":"20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b1b08-c2d3-457a-95d3-40d152756d24","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","timestamp":"2019. június. 12. 11:02","title":"Hőség: Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés.","shortLead":"Az ebolajárvánnyal sújtott Kongói Demokratikus Köztársasággal szomszédos Ugandában is megjelent a megbetegedés.","id":"20190612_Terjed_a_kongoi_ebolajarvany_meghalt_egy_oteves_kisfiu_Ungadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de19b7bb-148c-4590-983c-4b82ad5bd568","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Terjed_a_kongoi_ebolajarvany_meghalt_egy_oteves_kisfiu_Ungadaban","timestamp":"2019. június. 12. 15:10","title":"Terjed a kongói ebolajárvány, meghalt egy ötéves kisfiú Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napi középhőmérséklet az ország jó részén meghaladhatja a 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország jó részén meghaladhatja a 27 fokot.","id":"20190613_idojaras_kanikula_figyelmeztetes_hosegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed36b7e-e591-460a-bf49-f375ef545f10","keywords":null,"link":"/elet/20190613_idojaras_kanikula_figyelmeztetes_hosegre","timestamp":"2019. június. 13. 05:15","title":"Itt az igazi kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e5ff39-00e4-49f7-be8b-69fbba847317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes 90 kiló rizst kapott a nagy múltú verseny idei futamán.\r

\r

","shortLead":"A győztes 90 kiló rizst kapott a nagy múltú verseny idei futamán.\r

\r

","id":"20190611_Ismet_nagy_sikerrel_zarult_az_irodaiszekgrand_prix_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9e5ff39-00e4-49f7-be8b-69fbba847317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c043021-7e2f-432b-af91-4173c81e75e8","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Ismet_nagy_sikerrel_zarult_az_irodaiszekgrand_prix_Japanban","timestamp":"2019. június. 11. 16:50","title":"Ismét nagy sikerrel zárult az irodai szék grand prix Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e21074f-e12c-429c-a19f-a79d9aa27620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette jelentését többek közt a magyar médiahelyzetről az oxfordi Reuters Institute, az összkép nem szép, és nemcsak a kormányzati nyomulás miatt.\r

\r

","shortLead":"Közzétette jelentését többek közt a magyar médiahelyzetről az oxfordi Reuters Institute, az összkép nem szép, és...","id":"20190612_Nem_elegedettek_a_mediaval_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e21074f-e12c-429c-a19f-a79d9aa27620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d251867e-2516-48c2-bf4d-038fb25cba79","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_elegedettek_a_mediaval_a_magyarok","timestamp":"2019. június. 12. 11:39","title":"Nem elégedettek a médiával a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","shortLead":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","id":"20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a834a3b-38c3-4812-91b6-075f841c8a26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","timestamp":"2019. június. 11. 11:31","title":"Az óvodáskorúakat is veszélyezteti az internetfüggőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46a187f-23c9-4837-89db-17af502220bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oldalütközésekkel szemben a legvédtelenebbek manapság is az autók. Egy ilyen, a becsapódást „előre látó” és reagáló külső légzsákrendszer remek ötletnek tűnik a biztonság növelésére.","shortLead":"Az oldalütközésekkel szemben a legvédtelenebbek manapság is az autók. Egy ilyen, a becsapódást „előre látó” és reagáló...","id":"20190612_kulso_legzsak_zf_utkozes_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46a187f-23c9-4837-89db-17af502220bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853846da-4654-4272-aa6d-41fa50ccd075","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kulso_legzsak_zf_utkozes_fejlesztes","timestamp":"2019. június. 12. 12:21","title":"Már az ütközés előtt felfúvódik ennek az autónak a külső légzsákja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]