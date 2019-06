Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán alulról megérkezett a jegesmedve maga is.\r

\r

","shortLead":"Aztán alulról megérkezett a jegesmedve maga is.\r

\r

","id":"20190611_Megbanta_mint_kacsa_aki_leszallt_a_jegesmedve_tavara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8045d64-5c32-49e0-a5fe-f4bc37950cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f5d6c-879e-4c81-88eb-8cec863bbc90","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megbanta_mint_kacsa_aki_leszallt_a_jegesmedve_tavara","timestamp":"2019. június. 11. 19:23","title":"Megbánta, mint a kacsa, amikor leszállt a jegesmedve tavára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak az OBT-nek a tagja indult a törvényszéki elnöki posztért, amely ma sikertelenül próbálta meg elmozdítani az OBH elnökét, Handó Tündét.\r

\r

","shortLead":"Annak az OBT-nek a tagja indult a törvényszéki elnöki posztért, amely ma sikertelenül próbálta meg elmozdítani az OBH...","id":"20190611_Tul_harcias_volt_az_OBH_szerint_a_palyazo_igy_nem_lett_uj_elnoke_a_Fovaros_Torvenyszeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3469a4-ca0f-453e-9023-e7226005334c","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Tul_harcias_volt_az_OBH_szerint_a_palyazo_igy_nem_lett_uj_elnoke_a_Fovaros_Torvenyszeknek","timestamp":"2019. június. 11. 18:43","title":"Túl harcias volt az OBH szerint a pályázó, így nem lett új elnöke a Fővárosi Törvényszéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a59bf5d-c8a6-4a5a-b4e9-12c25ee66557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván ez egy extrém ajánlat, amihez egy elég komoly árú Lexus hibridet kellene megvenni. Ennél sokkal hétköznapibb autók akcióval is várják az állami kedvezmény indulását.","shortLead":"Nyilván ez egy extrém ajánlat, amihez egy elég komoly árú Lexus hibridet kellene megvenni. Ennél sokkal hétköznapibb...","id":"20190612_hetuleses_akciok_nagycsalados_auto_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a59bf5d-c8a6-4a5a-b4e9-12c25ee66557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baafd93-33da-4a1e-a00a-07baf3e7e553","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_hetuleses_akciok_nagycsalados_auto_julius","timestamp":"2019. június. 12. 10:16","title":"Akár 5,3 millió forinttal olcsóbban is adnak most egy hétüléses autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","shortLead":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","id":"20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f5953-b4de-4b6a-8774-b369160efaac","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","timestamp":"2019. június. 11. 21:55","title":"15 kormányzóját menesztette az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek, hogy főleg törököket szállásolnak majd ott el. ","shortLead":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek...","id":"20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f485fc-4eea-4061-b8d6-f645c0a23789","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","timestamp":"2019. június. 11. 17:57","title":"Sok száz férőhelyes konténerváros épül a vendégmunkásoknak Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A NER-hez kötött legismertebb vállalatok Orbán Viktor kormányra kerülése óta akkorát növekedtek, amekkora emelkedést csak ritkán látni. Mészáros Lőrinc cégei mellett látványosan kilőttek az Orbán Viktor családjához, valamint Andy Vajnához, Garancsi Istvánhoz, Szíjj Lászlóhoz, és Paár Attilához köthető társaságok is. A számokat látva nehezen hihető az, hogy Magyarországon piacgazdaság működik.","shortLead":"A NER-hez kötött legismertebb vállalatok Orbán Viktor kormányra kerülése óta akkorát növekedtek, amekkora emelkedést...","id":"20190612_14_infografika_NER_vallalkozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d792701-d1cb-4c3d-b08b-dbd780f55452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_14_infografika_NER_vallalkozasok","timestamp":"2019. június. 12. 06:30","title":"Pénzesőben fürdik a NER: 14 infografika arról, mekkora üzlet Orbán Viktor családtagjának és a Fidesz barátjának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.","shortLead":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat...","id":"20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402557eb-83bb-4ca8-8433-8172d43917f8","keywords":null,"link":"/sport/20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","timestamp":"2019. június. 13. 05:47","title":"Hosszú és Késely hozta az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]