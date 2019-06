Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása, bűnügyi felügyelet alá került.","shortLead":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása...","id":"20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f78368-28ff-4a6c-9508-09f08ebce9b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2019. június. 13. 12:53","title":"Befizette az óvadékot, kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás amúgy Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felel. ","shortLead":"Menczer Tamás amúgy Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felel. ","id":"20190613_Kulugyi_allamtitkar_A_magyarok_DNSebe_van_kodolva_a_labdarugas_szeretete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62a93f6-e8c8-45fa-b2ef-f089d83f2fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kulugyi_allamtitkar_A_magyarok_DNSebe_van_kodolva_a_labdarugas_szeretete","timestamp":"2019. június. 13. 14:13","title":"Külügyi államtitkár: \"A magyarok DNS-ébe van kódolva a labdarúgás szeretete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és egy Fidesz-logós furgonnal elvitte az MSZP kihelyezett plakátjait, a rendőrség visszadobta a feljelentést, és lezárta az ügyet. A plakáttépkedő ugyanis arra hivatkozott, hogy ő csak azért szedte le az ellenzékiek politikai hirdetéseit, mert azokat a szelektív hulladéklerakóba akarta vinni – a hatóság szerint így már nem is történt lopás. A helyi szocialista elnök szerint ennyiből egy Audit is el lehet kötni, tettenérés esetére mostantól itt a jolly joker magyarázat.","shortLead":"Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és egy Fidesz-logós furgonnal elvitte...","id":"20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg_a_fideszes_plakattepkedoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcd332d-f306-479f-aa6f-1ba28712c4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg_a_fideszes_plakattepkedoket","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"Pofátlan indokkal hagyta futni a fideszes plakáttépkedőket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.","shortLead":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték...","id":"20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d9232-23f0-4356-a3e2-849eba4af054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","timestamp":"2019. június. 13. 19:53","title":"Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","shortLead":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","id":"20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e05f1a3-36d5-40a0-ba6e-fae8dc878ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 14. 11:53","title":"Drága fotó készült több gyorshajtóról Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807ca27-b51f-472e-a426-840b2292b254","keywords":null,"link":"/itthon/201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","timestamp":"2019. június. 13. 11:25","title":"Hamvay Péter: Belovagoltak a sármos strómanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761f084-2ca1-42f2-a3e4-0de9a683f4af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 8 jármű tört össze a balesetben. ","shortLead":"Összesen 8 jármű tört össze a balesetben. ","id":"20190613_120szal_hajtott_bele_a_dugoba_az_M3ason_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d761f084-2ca1-42f2-a3e4-0de9a683f4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fe9d85-ed55-4f24-89b3-70a61ac34b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_120szal_hajtott_bele_a_dugoba_az_M3ason_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. június. 13. 08:50","title":"120-szal hajtott bele a dugóba az M3-ason, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]