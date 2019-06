Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6","c_author":"Kis János","category":"velemeny","description":"A harmadik köztársaságot visszahozni nem lehet, de meg kell teremteni a negyediket – állítja most megjelent könyvében a filozófus.","shortLead":"A harmadik köztársaságot visszahozni nem lehet, de meg kell teremteni a negyediket – állítja most megjelent könyvében...","id":"20190612_Kis_Janos_A_liberalis_demokracia_valsagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b051acb1-1983-4f8c-9642-b368fc1a6fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd85de27-0911-4de1-aa8e-977e6caa8f76","keywords":null,"link":"/velemeny/20190612_Kis_Janos_A_liberalis_demokracia_valsagarol","timestamp":"2019. június. 12. 12:05","title":"Kis János: A liberális demokrácia válságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4d9be-8169-40ae-86ff-3b6fc5fa95db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György a legnagyobb tulajdonosa a Puskás-relikviákat értékesítő cégnek. A vállalat minden eddiginél jobb évet zárt.","shortLead":"Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György a legnagyobb tulajdonosa a Puskás-relikviákat értékesítő cégnek...","id":"20190612_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_jobban_kaszalt_a_Puskashagyatekkal_mint_Puskas_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4d9be-8169-40ae-86ff-3b6fc5fa95db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c40c41-a46b-48ef-86a7-b1423cbb4556","keywords":null,"link":"/kkv/20190612_Orban_kedvenc_sportujsagiroja_jobban_kaszalt_a_Puskashagyatekkal_mint_Puskas_unokaja","timestamp":"2019. június. 12. 08:43","title":"Orbán kedvenc sportújságírója jobban kaszált a Puskás-hagyatékkal, mint Puskás unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","shortLead":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","id":"20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14cb440-7999-4102-9997-c64bccd2f963","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","timestamp":"2019. június. 12. 17:11","title":"2020-tól mindenki ingyen kapja a tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"101 milliárd forintot költöttek el az MTVA-nál egy év alatt, így 2,3 milliárd forint lett a veszteség, év közben pedig finanszírozási problémákat is kezelni kellett.","shortLead":"101 milliárd forintot költöttek el az MTVA-nál egy év alatt, így 2,3 milliárd forint lett a veszteség, év közben pedig...","id":"20190613_Hiaba_omlik_a_kozpenz_az_allami_mediaba_nagy_veszteseget_hozott_ossze_az_MTVA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b9de44-2c43-4699-9b7c-ed3bd8c7c1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Hiaba_omlik_a_kozpenz_az_allami_mediaba_nagy_veszteseget_hozott_ossze_az_MTVA","timestamp":"2019. június. 13. 17:40","title":"Hiába ömlik a közpénz az állami médiába, nagy veszteséget hozott össze az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","shortLead":"Szerdától vasárnapig osztják a vizet. ","id":"20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f86188-db65-4679-897b-eca214eb2027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b1b08-c2d3-457a-95d3-40d152756d24","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Hoseg_Vizet_oszt_a_MAV_a_palyaudvarokon","timestamp":"2019. június. 12. 11:02","title":"Hőség: Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát szondázták.","shortLead":"A múlt héten zajlott egy országos közlekedési razzia az utakon, ahol az ittasságot és a kábítószerek használatát...","id":"20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93192d78-4c5e-491a-8949-a0e53742d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_tispol_bodult_drog_ittas_sofor","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Közel 400 ittas vagy bódult autós kaptak el a múlt heti razziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azért csinálja, hogy minél tovább kiterjessze a hatalmát, és nem veszi észre, hogy ezzel aláaknázza a demokratikus berendezkedést, magyarázta egy meghallgatáson a SME szlovák lap újságírója.","shortLead":"Csak azért csinálja, hogy minél tovább kiterjessze a hatalmát, és nem veszi észre, hogy ezzel aláaknázza a demokratikus...","id":"20190612_Orban_mediarendszererol_beszelgettek_a_brit_Parlament_alsohazanak_kulugyi_bizottsagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa44a6a-8b89-479d-b112-ce488d8db72c","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Orban_mediarendszererol_beszelgettek_a_brit_Parlament_alsohazanak_kulugyi_bizottsagaban","timestamp":"2019. június. 12. 16:38","title":"Orbán médiarendszeréről beszélgettek a brit Parlament alsóházának külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb területéről, pedig néhány orvos már nyílt levélben kéri, hogy függesszék fel az erről szóló kormányhatározatot. A szakma nem érti, miért dobnak rengeteg pénzt ideiglenes megoldásokra ahelyett, hogy megvárnák, amíg felépülnek az új épületek. Az egyetem biztos benne, hogy a betegellátást nem zavarja majd semmi, de néhány ideiglenes megoldásra azért így is rászorulnak majd – például mobil röntgengépekre, amíg be nem szerelik az újat.","shortLead":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi...","id":"20190613_Milliardokat_kolt_a_kormany_a_SOTE_klinikainak_koltozesere_az_uj_helyen_azonban_se_agy_nincs_se_rontgen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c362336-7d32-432c-ab41-a0d11b358cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Milliardokat_kolt_a_kormany_a_SOTE_klinikainak_koltozesere_az_uj_helyen_azonban_se_agy_nincs_se_rontgen","timestamp":"2019. június. 13. 06:30","title":"Milliárdokat költ a kormány a SOTE klinikáinak költözésére, csak az orvosok nem értik, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]