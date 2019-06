Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c777844-dd74-437e-8449-1ecaf3d0eadb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatást követően került elő a sporteszköz.","shortLead":"Bemutatást követően került elő a sporteszköz.","id":"20190614_Baseballutovel_kerte_szamon_a_lassu_autozast_egy_kamionos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c777844-dd74-437e-8449-1ecaf3d0eadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c82d7a-95d3-4ff2-9488-684e9e60b6bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Baseballutovel_kerte_szamon_a_lassu_autozast_egy_kamionos","timestamp":"2019. június. 14. 09:24","title":"Baseballütővel kérte számon a lassú autózást egy kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb területéről, pedig néhány orvos már nyílt levélben kéri, hogy függesszék fel az erről szóló kormányhatározatot. 