Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c80346-2c45-4eec-8686-51c9e1549fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klausmann Viktor szerint Gyöngyös egy jó hely, de a városnak új lendületre van szüksége.","shortLead":"Klausmann Viktor szerint Gyöngyös egy jó hely, de a városnak új lendületre van szüksége.","id":"20190613_A_Fidesz_a_Szerencsekerek_egykori_musorvezetojet_tervezi_inditani_Gyongyoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c80346-2c45-4eec-8686-51c9e1549fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe2a7b5-5f86-4397-88b2-14266defc394","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_A_Fidesz_a_Szerencsekerek_egykori_musorvezetojet_tervezi_inditani_Gyongyoson","timestamp":"2019. június. 13. 19:07","title":"A Fidesz a Szerencsekerék egykori műsorvezetőjét indítja Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai Gordon, aki 410 napon át töltötte be a kormányfői tisztséget. A tíz évvel ezelőtti válságkezelésről emlékeztek meg egy minap megjelent kötetben a 168 Óra munkatársai, (Lakner Zoltán, Pungor András, Szabó Brigitta és Faragó József), és erre az időszakra tekint vissza Farkas Zoltán is, a Mozgó Világ legutóbbi számában. Ebből közlünk most részleteket.","shortLead":"„Egy kicsit úgy éreztem magam, mint a vérzékeny ember a borotvagyárban” – jellemezte saját politikai szereplését Bajnai...","id":"20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadc5fd-13b6-4d50-92a8-5b3414630561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_bajnai_gordon_valsagkezeles_matolcsy_gyorgy","timestamp":"2019. június. 13. 17:00","title":"Farkas Zoltán: Törvénybe zárt Bajnai Gordon, a „frontsebész”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","shortLead":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","id":"20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514492e4-f799-4055-9d42-cb33a5a2de3d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","timestamp":"2019. június. 13. 15:36","title":"Samu, a magányos láma végre talált magának egy feleséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai együttműködés keretében, amelynek erősítéséről közös nyilatkozatot írt alá a Fehér Házba látogató Andrzej Duda lengyel államfővel. Közölte azt is, hogy három hónapon belül teljes vízummentességet biztosít a lengyel állampolgároknak.","shortLead":"Az amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy rövidesen további ezer katona indul Lengyelországba a kétoldalú katonai...","id":"20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf8ecd5-816d-4dea-9745-6698584c86c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e743d6-c728-4ac5-b239-38ec10416b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_donald_trump_andrzej_duda_lengyelorszag_amerikai_katonak","timestamp":"2019. június. 13. 06:01","title":"Trump újabb katonákat küld Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délután folyamán több órán át nem lehetett fizetni a Mastercard és a Maestro kártyákkal. Megkérdeztük, mi a helyzet ilyenkor. ","shortLead":"A délután folyamán több órán át nem lehetett fizetni a Mastercard és a Maestro kártyákkal. Megkérdeztük, mi a helyzet...","id":"20190613_Kaphatunke_karteritest_ha_nem_tudjuk_hasznalni_a_bankkartyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c22b1-3103-438a-9bd5-b2537000267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Kaphatunke_karteritest_ha_nem_tudjuk_hasznalni_a_bankkartyat","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"Kaphatunk-e kártérítést, ha nem tudjuk használni a bankkártyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","shortLead":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","id":"20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c531f1-6d9a-4a48-ba4b-f1c0310e30e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","timestamp":"2019. június. 14. 11:10","title":"Rabszolgasors: hét évet kapott a gádorosi csicskáztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","shortLead":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","id":"20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad96a90-f7d9-46d9-81ba-707e2a31cb06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]