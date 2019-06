Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","id":"20190613_v4_csucsjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75437998-637f-4936-b2ca-958fa3d692b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_v4_csucsjelolt","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Andrej Babis: Nincs közös jelöltje a V4-eknek az Európai Bizottság elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is elemezték. ","shortLead":"A konzervatív tudósok az akadémiai intézethálózat erősségeit és gyengeségeit, valamint az átszervezés veszélyeit is...","id":"20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17655df-b099-45db-b9ec-c31a1ee949a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b158f-feba-40cd-8b05-d56018132bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_professzorok_batthyany_kore_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. június. 13. 20:56","title":"A kormánypárti Professzorok Batthyány Köre is aggódik az MTA körüli vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83d1b65-68fb-4a42-92ba-c7012c3f56fb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190613_Marabu_FekNyuz_Einstand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83d1b65-68fb-4a42-92ba-c7012c3f56fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd4bdd-7a38-4fb4-9bc4-50b97167d62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Marabu_FekNyuz_Einstand","timestamp":"2019. június. 13. 12:35","title":"Marabu FékNyúz: Einstand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cáfolnak, szerintük marad a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló program.","shortLead":"Cáfolnak, szerintük marad a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló program.","id":"20190613_Nemzeti_Udulesi_Alapitvany_Nem_szunik_meg_az_Erzsebetprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fad716a-a6fc-46ed-be2d-6c79c9310045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nemzeti_Udulesi_Alapitvany_Nem_szunik_meg_az_Erzsebetprogram","timestamp":"2019. június. 13. 18:00","title":"Nemzeti Üdülési Alapítvány: Nem szűnik meg az Erzsébet-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére egy hazai fejlesztőkből álló csapat is meghívást kapott. Egy különleges kockán dolgoznak.","shortLead":"Érik az újabb magyar csodatalálmány, ez már nem vitás: a még zajló Los Angeles-i E3 egyik érdekes rendezvényére...","id":"20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207850c9-2cb1-455b-9342-ce67d0bf7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799ef91f-0f90-4628-9ec8-be2aa1a6d0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_e3_2019_indiecube_magyar_fejlesztok_pixxel_cube_kocka","timestamp":"2019. június. 13. 16:03","title":"A magyar pixelkocka fejlesztőit is meghívták a világ legnagyobb videojáték-showjára, az E3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.","shortLead":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő...","id":"20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c2ab8c-2201-4bee-98d8-7c0181a68030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 16:17","title":"Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás amúgy Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felel. ","shortLead":"Menczer Tamás amúgy Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felel. ","id":"20190613_Kulugyi_allamtitkar_A_magyarok_DNSebe_van_kodolva_a_labdarugas_szeretete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62a93f6-e8c8-45fa-b2ef-f089d83f2fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kulugyi_allamtitkar_A_magyarok_DNSebe_van_kodolva_a_labdarugas_szeretete","timestamp":"2019. június. 13. 14:13","title":"Külügyi államtitkár: \"A magyarok DNS-ébe van kódolva a labdarúgás szeretete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]