Programbemutató eseményt tartott szombaton Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt, aki eredetileg az LMP és a Jobbik támogatásával akart volna elindulni mind az ellenzéki előválasztáson, mind az őszi főpolgármester-választáson, de miután közölte, hogy nem indul az előválasztáson, végül az LMP kihátrált mögüle, a Jobbikkal pedig ezután ő maga mondta fel az együttműködést.

A szombati programbemutatón Puzsér azt mondta, nem neki van programja, hanem Budapestnek vannak elkötelezett és szakértő lokálpatriótái, ők alakították ki a programot, ő pedig csak a program szolgálója. A programról annyit árult csak el, hogy megérdemli a szolgálatot és a hűséget, hogy a város nem a GDP növekedését és az autók közlekedését, hanem az itt élők közérzetét szolgálja. Elmondása szerint 70 szakértő dolgozott rajta 9 hónapig.

Azt is mondta, hogy szerinte a teljes ellenzéknek adtak ezzel irányt és koncepciót, sőt, Tarlós István főpolgármesternek is, ugyanis szerinte az elképzeléseik "búvópatakként bukkantak fel" az ellenzéki koncepciókban és Tarlós elképzeléseiben is. "Még a betonember sem száll szembe a víziónkkal" - mondta Tarlósra utalva.

Puzsér azt mondta, ők váltak Budapest jövőjévé, és ezt úgy sikerült elérni, hogy kulturális fenyegetést jelentettek az elitre, és ezzel átütötték a közöny falát, az új várospolitikai trendek normává váltak.

Arról is szólt, hogy a sikerek mellett számos kudarcot is elszenvedtek, ilyennek említette azt, hogy megpróbált politikai centrumot építeni azokból a pártokból (LMP és Jobbik), amelyekben szándékot látott az elmúlt 30 év elitjének és politikájának leváltására, és akik nem kérnek sem Orbánból, sem Gyurcsányól. Mint mondta, az EP-választás eredménye végül szilánkosra törte ezt az ambícióját, az "a magzati státuszban abortálódott".

"Pártokkal nem sikerült, megpróbálom hát pártok nélkül" - foglalta össze, de hozzátette, maradtak barátai az LMP-ben, a Jobbikban és a Momentumban is, és bár elvesztette ezt a csatát, a meggyőződését nem adja fel. Hozzátette azt is, hogy a jövőben is hajlandó lesz együttműködni bárkivel.

Beszélt arról is, hogy miért nem vesz részt az előválasztásban. Mint mondta, a végsőkig próbált harcolni a teljes ellenzéki koordinációért és egy demokratikus innovációért (az online szavazás lehetősége, amelyet eredetileg feltételül is szabott a részvételéért), de utólag látszik, hogy kilátástalan volt a helyzet, mert "Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc személye bármilyen együttműködést ellehetetlenít, mert oly mértékben megbízhatatlanok még egymással szemben is, hogy értelmetlen velük bármiről is tárgyalni".

Megemlítette azt is, hogy Karácsony szerint megvalósult az online szavazásra vonatkozó feltétele, de szerinte ez azt mutatja, hogy "a tisztesség szikrája sincs meg bennük", mert ő úgy véli, a végső változat nem biztosítja a demokratikus online szavazást, mert a budapestiek fele ki van zárva belőle, a másik felének meg egy hete van regisztrálni, holott az offline szavazáshoz nem kell előzetes regisztráció.

Azt mondta, szerinte a DK és az MSZP politikusai azért nem engedték az aHang által lefejlesztett rendszert használni, mert az ő híveik pecsétes papíron szeretnek szavazni, és "nem veszenk részt olyan versenyen, amin veszíthetnek, inkább megbillentik a pályát, hogy az feléjük lejtsen".

Azt is kudarcként könyvelte el, hogy hiába van sok aktivistája a programjának, nem tudnak minden kerületben jelöltet állítani.

Beszólt Tarlós Istvánnak is, akit "betonembernek" nevezett, és aki szerinte "a szolgaság és a sodródás szimbóluma". "Egy jó szaki a 70-es évekből, aki élvezettel tetszeleg a problémamegoldó szerepében, de ha jön egy probléma, akkor mindenki hibás, csak ő nem. Olyan edző, aki hiúsága és féltékenysége nyomán kidobja csapatából ajátékmestert, mert azt ünneplik a szurkolók."

Hozzátette, Tarlós még a tisztességes politikusok közé tartozik, mert nem tapad a kezéhez lopott pénz, de a korrupciólelkű rendszer cinkosa ő is.

