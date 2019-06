Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó kaukázusi köztársaság elnöke, s példás, bár a korszellemnek aligha megfelelő büntetést helyezett kilátásba.","shortLead":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó...","id":"20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8810f7bd-0058-4897-b690-1b8ffa0e0d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","timestamp":"2019. június. 14. 11:32","title":"Csecsenföldön nyelvkitépés és ujjtörés jár a nem tetsző kommentekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","shortLead":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","id":"20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ffe4f-ea77-4674-931f-b173d0aed394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","timestamp":"2019. június. 14. 10:14","title":"Változik a postai csomagok díjszabása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.","shortLead":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték...","id":"20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d9232-23f0-4356-a3e2-849eba4af054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","timestamp":"2019. június. 13. 19:53","title":"Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén a Duna-korzóra költözött a legnagyobb múltú könyves esemény. Június 17-éig rengeteg programmal várják az érdeklődőket.","shortLead":"Idén a Duna-korzóra költözött a legnagyobb múltú könyves esemény. Június 17-éig rengeteg programmal várják...","id":"20190614_Minden_amit_az_Unnepi_Konyvhetrol_tudni_erdemes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d5b19-ddbb-480d-b23f-0d82ed2c6fdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Minden_amit_az_Unnepi_Konyvhetrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. június. 14. 16:37","title":"Minden, amit az Ünnepi Könyvhétről tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","shortLead":"Története során először szerezte meg a trófeát a kanadai csapat.","id":"20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7fac2-b0a8-49a8-8a8d-b88227a45c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d44321-a1fe-4970-98e2-3c8f4fa9040c","keywords":null,"link":"/sport/20190614_toronto_raptors_golden_state_warriors_nba_nagydonto","timestamp":"2019. június. 14. 11:24","title":"A Toronto Raptors az NBA bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45caaf4e-7ce9-4cb8-a7bc-97f375ee113c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtó kamerái előtt mutatta be szerdán Donald Trump amerikai elnök, milyen lehet a megújult Air Force One. Egy dolog már most biztos: a festés radikálisan eltér majd a korábbiaktól.","shortLead":"A sajtó kamerái előtt mutatta be szerdán Donald Trump amerikai elnök, milyen lehet a megújult Air Force One. Egy dolog...","id":"20190613_donald_trump_elnoki_kulongep_air_force_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45caaf4e-7ce9-4cb8-a7bc-97f375ee113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fd066c-9fe7-457d-94b3-8766a0a4b487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_donald_trump_elnoki_kulongep_air_force_one","timestamp":"2019. június. 13. 20:03","title":"Vörös csíkokat festetne az elnöki különgépre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2729ca3e-9faa-43c3-8908-92ed3d64ee1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb deepfake-technológiával készült videó terjed a közösségi oldalakon, amely újfent arra figyelmeztet, hogy nem szabad mindent elhinni, amit a neten látunk/hallunk.","shortLead":"Egy újabb deepfake-technológiával készült videó terjed a közösségi oldalakon, amely újfent arra figyelmeztet, hogy nem...","id":"20190614_deepfake_video_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2729ca3e-9faa-43c3-8908-92ed3d64ee1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cdb91d-69e4-4a88-9309-bb4437ae8533","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_deepfake_video_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. június. 14. 20:03","title":"Egyszer csak megjelent a kanapén Mark Zuckerberg, és lopott adatokról kezdett halandzsázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","shortLead":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","id":"20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78339b96-0ccd-467d-aa4c-cf2c2a2e18ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","timestamp":"2019. június. 15. 11:43","title":"Több kellemetlen meglepetés éri, ha ma indul Horvátország felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]