[{"available":true,"c_guid":"8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége rá. Számukra hasznos alternatíva a Google felhős szolgáltatása, a Dokumentumok, amely egyre több funkciójában kezd hasonlítani a Microsoft programjára.","shortLead":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége...","id":"20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f679550-152e-4e5e-bdae-b7c6124fdf43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","timestamp":"2019. június. 15. 12:03","title":"Nagyon hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","shortLead":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","id":"20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899bda0-ba19-43e6-8524-5031b8c0568c","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","timestamp":"2019. június. 16. 12:27","title":"Sorra lépnek ki az alapítók a Mi Hazánk Mozgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) nem adott ki rá engedélyt, így a rendezvény tiltottnak minősül. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) nem adott ki rá engedélyt, így a rendezvény tiltottnak minősül. ","id":"20190615_Engedely_nelkul_rendeztek_a_mult_heti_balesettel_vegzodo_totkomlosi_raliversenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5260111-f200-4423-984e-07e1d6938adc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Engedely_nelkul_rendeztek_a_mult_heti_balesettel_vegzodo_totkomlosi_raliversenyt","timestamp":"2019. június. 15. 13:39","title":"Engedély nélkül rendezték a múlt heti, balesettel végződő tótkomlósi raliversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számát a balatonfüredi világkupaversenyen, megelőzve az olimpiai- világ- és Európa-bajnok holland Ferry Weertmant.","shortLead":"Megnyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számát a balatonfüredi világkupaversenyen, megelőzve az olimpiai- világ- és...","id":"20190615_rasovszky_kristof_balatonfured_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa983a-0c55-4357-94c8-33b281082d15","keywords":null,"link":"/sport/20190615_rasovszky_kristof_balatonfured_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","timestamp":"2019. június. 15. 14:56","title":"Óriásit ment Rasovszky a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban pénteken. ","shortLead":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc...","id":"20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca962dd2-b08e-4c8b-9aeb-55b39d168ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 16. 15:03","title":"Ferenc pápa is megszólalt: azonnal lépni kell a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b72a-00a2-4bd2-9a58-418d343b822a","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az ausztrálok a bányászatra alapozott történelmi konjunktúra védelmét ígérő konzervatívokat választották, utóbbiak győzelméhez jelentősen hozzájárult az eddigi kormányfő személyes népszerűsége.","shortLead":"Az ausztrálok a bányászatra alapozott történelmi konjunktúra védelmét ígérő konzervatívokat választották, utóbbiak...","id":"201924__ausztralia_valasztott__kiveteles_gazdasag__kinai__a_penztarca_szava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b72a-00a2-4bd2-9a58-418d343b822a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea2be67-6f82-4e0a-85ad-76877e860742","keywords":null,"link":"/vilag/201924__ausztralia_valasztott__kiveteles_gazdasag__kinai__a_penztarca_szava","timestamp":"2019. június. 16. 09:00","title":"Esélyesként indult az ausztrál választáson az ellenzék, de pórul járt, aki rá fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","shortLead":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","id":"20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd449e58-e913-4e8d-b304-b7338a3f2dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. június. 15. 21:31","title":"Szlovák repülők miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]