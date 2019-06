Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg. HVG-Ténytár.","shortLead":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg...","id":"201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f9c59-e4e5-445f-bbc5-7d31f85502ba","keywords":null,"link":"/elet/201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","timestamp":"2019. június. 16. 08:00","title":"Akkor \"hozza\" a legtöbb gyereket a gólya, amikor elindul Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki a fejlesztője, már nem is csodálkozunk: a Gmailről van szó.","shortLead":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki...","id":"20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f49-b292-4988-ba8a-2003a7d98cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2019. június. 17. 10:03","title":"Önnél is megvan? Átlépte az 5 milliárd letöltést a legnépszerűbb e-mail-alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","shortLead":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","id":"20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f7ebd1-7dbd-4321-92f6-eebcf2e5d99e","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","timestamp":"2019. június. 17. 12:15","title":"O.J. Simpson twitterezni kezdett, hogy tisztába tegyen néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","shortLead":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","id":"20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a312c6d6-3bee-4902-8457-9e35e7cbd322","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:19","title":"Húga megölésével gyanúsított biatorbágyi férfit keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","shortLead":"Nem tudták megmondani, mennyi szesz volt az épületben, de még a tűz eloltása után is folyt a raktárból.","id":"20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22e88953-261b-4a23-8258-cb27edaee971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de351d87-5c86-45ef-a2bb-f962ff647e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_Tragedia_Cognacban_leegett_egy_2500_hektoliteres_szeszraktar","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"Tragédia Cognacban: leégett egy 2500 hektoliteres szeszraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","shortLead":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","id":"20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a566d42-3fb6-4e32-af43-1da2993d2449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","timestamp":"2019. június. 16. 19:58","title":"Csomagokra felpakolva és keresztbe rakva is szállítottak autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol szupersztár életének első öt évtizedéről szóló életrajzi film megmutatja, hogyan csinálta, és megérte-e.","shortLead":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol...","id":"201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb209846-5dca-45cb-8b3c-76b7ca46658d","keywords":null,"link":"/kultura/201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","timestamp":"2019. június. 16. 20:00","title":"Első koncertjéért 1 dollárt kapott, most alkalmanként 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]