Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e720ae5-660c-428c-8e42-b45960d1587f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bezárt üzem után maradt veszélyes anyagokat ráadásul nem a tulajdonos, hanem az önkormányzat vitette el, több mint 11 millió forintért.","shortLead":"A bezárt üzem után maradt veszélyes anyagokat ráadásul nem a tulajdonos, hanem az önkormányzat vitette el, több mint 11...","id":"20190618_Kensavat_es_rakkelto_galvaniszapot_taroltak_egy_ferencvarosi_tarsashaz_pincejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e720ae5-660c-428c-8e42-b45960d1587f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc96938-bf32-475d-a21d-213817bb4ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kensavat_es_rakkelto_galvaniszapot_taroltak_egy_ferencvarosi_tarsashaz_pincejeben","timestamp":"2019. június. 18. 19:36","title":"Kénsavat és rákkeltő anyagot tároltak egy ferencvárosi társasház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","shortLead":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","id":"20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c16e9b-0942-4a4b-8696-45c1b1be7426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","timestamp":"2019. június. 19. 18:28","title":"Hibrid motorvonatokat venne a Balaton északi partjára a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét, Enyedi Ildikót, most pedig új mozijának, A feleségem történetének a főszereplője lett.","shortLead":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét...","id":"201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cfc24f-a6a0-4955-98d8-7887cb519f00","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.25/201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","timestamp":"2019. június. 19. 00:00","title":"Szerelmi dolgok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","shortLead":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","id":"20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25974a4-b872-4af9-bd05-62fd4e75f278","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","timestamp":"2019. június. 19. 12:47","title":"Ismét magyar rendőrök segítik a horvátországi magyar turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Informatikai rendszerfrissítése miatt szünetelnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. online szolgáltatásai.","shortLead":"Informatikai rendszerfrissítése miatt szünetelnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. online szolgáltatásai.","id":"20190620_Ne_keresse_pentek_delutan_az_Utinformot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e5f212-61b2-4c9f-9491-2214b6c978d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Ne_keresse_pentek_delutan_az_Utinformot","timestamp":"2019. június. 20. 14:51","title":"Ne keresse péntek délután az Útinformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést. A városi tanács most megszavazta, fizessék ki a támadóknak az általuk követelt 65 Bitcoint.","shortLead":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést...","id":"20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c089719e-0bfd-4b81-a1f4-638b71381aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","timestamp":"2019. június. 20. 16:33","title":"170 millió forintnyi Bitcoint fizethet egy amerikai város a hackereknek, hogy visszakapják a rendszereiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő migránstömegek jelennének meg a szemünk előtt, érdemes leszögezni, hogy a 70,8 millió menekültből 41,3 millió belső menekült, az országukat elhagyók 80 százaléka pedig a szomszédos országban él. Az UNHCR figyelmeztet a menekültellenes beszédre, és dicséri a pozitív példákat. A legnagyobb menekültválság jelenleg Venezuelában van.

","shortLead":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő...","id":"20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c7698-489d-4e8a-88e3-b942e94881c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","timestamp":"2019. június. 19. 08:59","title":"Egy törökországnyi ember él otthonából elűzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","shortLead":"Az osztrák hadsereg leállásával fenyeget a védelmi miniszter, hogy több pénzt kapjanak.","id":"20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d66cd-7bf5-4c37-b8db-925b9ac23825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_2020ra_csodbe_mehet_az_osztrak_hadsereg_a_vedelmi_miniszter_szerint","timestamp":"2019. június. 18. 21:45","title":"2020-ra csődbe mehet az osztrák hadsereg a védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]