Nemrég számoltunk be arról, hogy több fideszes is ellenérzésekkel fogadta az ősszel meggyanúsított Simonka György, békési parlamenti képviselő nyomulását. Néhányan ezt az ellenérzést ki is nyilvánították, ráadásul, többen azt is állították, hogy emiatt a mentelmi jogától már megfosztott politikus bosszúhadjáratot indított ellenük. Az elmúlt napokban Simonka György egykori barátja farolt ki a politikus mögül, ami miatt, állítása szerint, a képviselő azzal is fenyegetőzött, hogy ha a települési vezetők támogatják a nyilvánosság előtt is Simonkát támadó Galló Ferencet, akkor nem kapnak pénzt a beruházásaik megvalósításához. Galló mellett több más, korábban a békési politikus munkáját segítőt is parkoló pályára tolt Simonka attól tartva, hogy megakadályozzák az újra megválasztását.

A csütörtök délutáni tisztújító közgyűlés előtt pár órával megkerestük Kerényi Jánost, a Fidesz régióigazgatóját, aki akkor azt mondta a hvg.hu kérdésére, hogy Simonka György személyére fog javaslatot tenni, ezzel kapcsolatban ugyan számít vitákra, de eddig is sikeresen egyengette el a helyi ellentéteket. Miután a régióigazgatóval beszéltünk, olyan információ jutott birtokunkba, hogy mégsem Simonka lesz a jelölt. A tisztújítás délután öt órakor kezdődött, a Körös Hírcentrum már röviddel ezt követően megírta, hogy Herczeg Tamást választották meg a Fidesz Békés megyei elnökének.

Most ismét felhívtuk Kerényi Jánost, aki elmondta, az ülés előtt rövid megbeszélést tartottak a helyi elnökség tagjaival, ezt követően pedig ő maga is megváltoztatta korábbi javaslatát, így nem Simonka György megválasztására, hanem a tavaly megválasztott parlamenti képviselőre tett javaslatot.

Az ülésen más posztok betöltéséről is döntöttek, így az országos választmány megyei küldöttjeit is megválasztották, itt kapott helyet Simonka György, korábbi megyei elnök is, miután megköszönték kétéves munkáját.