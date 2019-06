Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kínából ki, Magyarországra be – a világ legnagyobb kerékpárgyártója így reagál a Washington és Peking közötti kereskedelmi háborúra.","shortLead":"Kínából ki, Magyarországra be – a világ legnagyobb kerékpárgyártója így reagál a Washington és Peking közötti...","id":"20190620_giant_manufacturing_gyarepites_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581753be-8494-4391-b3d7-c14ff36be173","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_giant_manufacturing_gyarepites_magyarorszag","timestamp":"2019. június. 20. 06:15","title":"Köszi, Trump: Magyarországon építhet gyárat a világ legnagyobb kerékpárgyártója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány ezúttal sikerrel vétózott meg egy közös döntést. ","shortLead":"A magyar kormány ezúttal sikerrel vétózott meg egy közös döntést. ","id":"20190621_EUcsucs_nincs_megegyezes_az_uj_vezetokrol_egy_het_mulva_ujbol_nekifutnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f598b163-6d0e-42fd-aea8-0dbff66f0c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_EUcsucs_nincs_megegyezes_az_uj_vezetokrol_egy_het_mulva_ujbol_nekifutnak","timestamp":"2019. június. 21. 02:48","title":"EU-csúcs: nincs megegyezés az új vezetőkről, egy hét múlva újból nekifutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely azt üzeni az őt perrel fenyegető miniszterelnöki vőnek és a többi Fidesz-közeli üzletembernek, hogy jobb, ha elkezdenek félretenni, mert behajtja rajtuk, amit kivettek a közösből.","shortLead":"Karácsony Gergely azt üzeni az őt perrel fenyegető miniszterelnöki vőnek és a többi Fidesz-közeli üzletembernek...","id":"20190621_Fideszes_pojacak__Karacsony_kemenyen_visszavagott_Tiborcz_Istvannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4844d2fe-0d07-48a3-b6de-a602ad9175d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Fideszes_pojacak__Karacsony_kemenyen_visszavagott_Tiborcz_Istvannak","timestamp":"2019. június. 21. 16:21","title":"\"Fideszes pojácák\" – Karácsony keményen visszavágott Tiborcz Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni a realitással. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni...","id":"20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c2ae7-477d-4fcd-b9a4-6f46c8ea9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","timestamp":"2019. június. 20. 10:45","title":"Orbán fogadást adott, és dalra fakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben uralkodó állapotokat. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint közérdek, hogy a közbeszéd tárgyává lehessen tenni az egészségügyi intézményekben...","id":"20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ac1581-85f9-48c4-af18-4255d0645467","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_NAIH_Nem_lehet_megtiltani_a_fenykepezest_a_korhazakban","timestamp":"2019. június. 21. 16:22","title":"NAIH: Nem lehet megtiltani a fényképezést a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204212f0-a690-42e4-b603-239cbdc9f4b7","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. ","shortLead":"Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. ","id":"20190620_Vegleg_harangozhatnak_Webernek_az_EUcsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204212f0-a690-42e4-b603-239cbdc9f4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55893026-2e3a-4985-bdc3-5950a8c9ccd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Vegleg_harangozhatnak_Webernek_az_EUcsucson","timestamp":"2019. június. 20. 16:28","title":"Harangozhatnak Webernek az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelkedő költségekre hivatkozva még 6,5 milliárd forint többletforrást biztosítanak erre a célra a jövő évi költségvetésben.","shortLead":"Az emelkedő költségekre hivatkozva még 6,5 milliárd forint többletforrást biztosítanak erre a célra a jövő évi...","id":"20190620_budai_var_penzugyminiszterium_koltozes_tobbletforras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cbf4fe-0d1f-4680-a244-801ea595b4c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_budai_var_penzugyminiszterium_koltozes_tobbletforras","timestamp":"2019. június. 20. 12:44","title":"Néhány milliárddal drágábban költözik a Várba a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34be5cff-4c1f-4218-9056-b09c0d442024","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába vádoltak meg több embert, mindeddig nem sikerült bizonyítani, hogy Katar korrupcióval kapta meg a 2022-es vb-t, még Michel Platinit is elengedték kihallgatása után. A FIFA nem engedi, hogy vesztegetésről beszéljenek, és túl nagy a szervezet hatalma ahhoz, hogy lázadni lehessen ellene.","shortLead":"Hiába vádoltak meg több embert, mindeddig nem sikerült bizonyítani, hogy Katar korrupcióval kapta meg a 2022-es vb-t...","id":"20190619_fifa_foci_katar_vb_sport_platini_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34be5cff-4c1f-4218-9056-b09c0d442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5578cf-d6f6-4d30-85bf-68a1ae5d453d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_fifa_foci_katar_vb_sport_platini_korrupcio","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"A világ legnagyobb hatalmú szervezete, de miért a legkorruptabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]