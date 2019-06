Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. ","shortLead":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés. ","id":"20190620_Paks_II_Atomeromu_epulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c48369-8d36-4feb-ad44-a970a5967a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Paks_II_Atomeromu_epulet","timestamp":"2019. június. 20. 20:23","title":"Pakson már elkezdték felhúzni a kiszolgálóépületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól bánik az adataival – ideértve azok kezelését, biztonságos tárolását, valamint az adatokból való információk kinyerését és felelős használatát. Az Oracle legújabb felmérése szerint a vállalatok ezen képességei nem fognak javulni a következő három évben. Ennek ellenére a válaszadók közül, akik felismerték ezen képességek értéknövelő erejét, a legfőbb előnyök között a magasabb ügyfélhűséget, a bevételek és a márkaérték növekedését említették legtöbben.","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól...","id":"20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a962e-7ee3-4004-a034-04597c291565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"10-ből csupán 4 cég bánik jól az adataival, de ez is csak a legjobb eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de kérdést ő sem tett fel. ","shortLead":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de...","id":"20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23caa59e-076b-41ba-a526-d6d6e0cc0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. június. 20. 13:27","title":"Példátlan volt Rogán Antal meghallgatása, az ellenzék futni hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres hatásgyakorlók rászánják az időt, hogy megkeressék a hasonlóságokat, mielőtt kérnének.","shortLead":"A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres...","id":"20190620_Ha_szeretnenk_hogy_egyetertsenek_velunk_elobb_kedveltessuk_meg_magunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d89cf3-52e5-4ef8-af0d-3b2dd4566804","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190620_Ha_szeretnenk_hogy_egyetertsenek_velunk_elobb_kedveltessuk_meg_magunkat","timestamp":"2019. június. 20. 14:15","title":"Ha szeretnénk, hogy egyetértsenek velünk, előbb kedveltessük meg magunkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést. A városi tanács most megszavazta, fizessék ki a támadóknak az általuk követelt 65 Bitcoint.","shortLead":"Három hétig bírta a floridai Riviera Beach városa, hogy a számítógépes rendszerei nélkül kell működtetni a települést...","id":"20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c089719e-0bfd-4b81-a1f4-638b71381aff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_zsarolovirus_hacker_florida_riviera_beach","timestamp":"2019. június. 20. 16:33","title":"170 millió forintnyi Bitcoint fizethet egy amerikai város a hackereknek, hogy visszakapják a rendszereiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","shortLead":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","id":"20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65bb6e-1be4-44be-a0a6-4f1c86094664","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Videó: Véres oroszellenes tüntetés volt a grúz parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5908c8a-0fbd-4605-8e38-246987fee748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több hónapos alkufolyamat után. ","shortLead":"Több hónapos alkufolyamat után. ","id":"20190620_Ellenzeki_egyuttmukodes_Erd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5908c8a-0fbd-4605-8e38-246987fee748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc69fa3-c157-438a-8eef-7c97dad41515","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Ellenzeki_egyuttmukodes_Erd","timestamp":"2019. június. 20. 15:02","title":"Megszületett a teljes ellenzéki együttműködés Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2391f81-033f-450f-8677-31d21122ea8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van ezzel a petícióval némi gond.","shortLead":"Van ezzel a petícióval némi gond.","id":"20190621_Keresztenyek_tomegei_kovetelik_a_Netflixtol_hogy_allitson_le_egy_Amazon_Primeos_sorozatot_Good_Omens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2391f81-033f-450f-8677-31d21122ea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4cf3b-6495-4d35-a834-23c900fb2968","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Keresztenyek_tomegei_kovetelik_a_Netflixtol_hogy_allitson_le_egy_Amazon_Primeos_sorozatot_Good_Omens","timestamp":"2019. június. 21. 11:00","title":"Keresztények tömegei követelik a Netflixtől, hogy állítson le egy szerintük istenkáromló sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]