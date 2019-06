Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem épp NER-kompatibilis megállapításokat tett a pápa a kereszténységgel kapcsolatban, és megbélyegezte a vallások és kultúrák közti párbeszéd ellenségeit alkotó fanatikus csoportokat.","shortLead":"Nem épp NER-kompatibilis megállapításokat tett a pápa a kereszténységgel kapcsolatban, és megbélyegezte a vallások és...","id":"20190621_Ferenc_papa_A_keresztenysegnek_ismet_az_a_feladata_hogy_kozvetitsen_a_nepek_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004b491b-2c3b-4b14-a6a1-7aecea922189","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Ferenc_papa_A_keresztenysegnek_ismet_az_a_feladata_hogy_kozvetitsen_a_nepek_kozott","timestamp":"2019. június. 21. 18:03","title":"Ferenc pápa: A kereszténységnek ismét az a feladata, hogy közvetítsen a népek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot.","shortLead":"Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot.","id":"20190620_Europai_Birosag_jogserto_lengyel_biroi_nyugdijazasi_szabaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8a5ca3-9890-4847-b0de-bad8373443be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Europai_Birosag_jogserto_lengyel_biroi_nyugdijazasi_szabaly","timestamp":"2019. június. 20. 13:50","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint jogsértőek a lengyel bírói nyugdíjazási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1b5b9d-9562-4d50-962c-0b3116d75014","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","timestamp":"2019. június. 21. 13:27","title":"Életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És szerinte az sem, hogy ne lett volna a kormánynál a tragédia bekövetkeztekor. A különböző teóriák elterjedésének ugyanakkor nem terveznek elébe menni azzal, hogy Jurij C. előáll a saját verziójával.\r

","shortLead":"És szerinte az sem, hogy ne lett volna a kormánynál a tragédia bekövetkeztekor. A különböző teóriák elterjedésének...","id":"20190621_Ugyvedje_szerint_nem_igaz_hogy_szelfizett_az_utkozeskor_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7e9bc1-5c15-47d2-9381-dbd3897f1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ugyvedje_szerint_nem_igaz_hogy_szelfizett_az_utkozeskor_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. június. 21. 14:46","title":"Ügyvédje szerint nem igaz, hogy szelfizett az ütközéskor a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György. Egyikük ki is tálalt. Simonkát ennek ellenére megyei elnöknek választhatják a mai tisztújításon, őt ajánlja melegen a Fidesz régióigazgatója is. Közben az is a tudomásunkra jutott, hogy talán mégsem Kerényi fog ajánlatot tenni az elnöki posztra. ","shortLead":"Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György...","id":"20190620_Kitort_a_balhe_a_bekesi_Fideszben_Simonka_Gyorgy_miatt_de_a_Fidesznek_ez_csak_bolhakohoges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb31495-0127-45cc-934a-70492b05fdc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kitort_a_balhe_a_bekesi_Fideszben_Simonka_Gyorgy_miatt_de_a_Fidesznek_ez_csak_bolhakohoges","timestamp":"2019. június. 20. 15:30","title":"Kitört a balhé a békési Fideszben Simonka György miatt, de a pártnak ez csak bolhaköhögés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykor fideszes, majd ellenzéki lapot ismét utolérte anyapártja.","shortLead":"Az egykor fideszes, majd ellenzéki lapot ismét utolérte anyapártja.","id":"20190621_Meszaros_Lorinc_rarabolt_a_Heti_Valasz_archivumara_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc890eb-33b9-46ca-ac94-b55913354b85","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Meszaros_Lorinc_rarabolt_a_Heti_Valasz_archivumara_is","timestamp":"2019. június. 21. 08:29","title":"\"Mészáros Lőrinc\" rárabolt a Heti Válasz archívumára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c40102-8f82-40c2-b9fa-964d93fbd153","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Milyen ember az, aki kiszolgáltatott helyzetű, tőle segítséget remélő embertársát veri át és károsítja meg súlyos (tíz)milliókkal? És aki a saját barátait, szomszédját, családtagjait? Egy fényűző körülmények között élő, II. kerületi csalópáros lassan tíz éve szedi – következmények nélkül – az áldozatait. Több tucat embertől összesen közel egymilliárdot csaltak ki különböző befektetések ígéretével – az egyikük megelégelte, és a hvg.hu-hoz fordult a történetével. A pénzét talán sosem kapja vissza, de azt reméli, legalább a dörzsölt szélhámosoknak nem dőlnek be többen. ","shortLead":"Milyen ember az, aki kiszolgáltatott helyzetű, tőle segítséget remélő embertársát veri át és károsítja meg súlyos...","id":"20190621_Anonim_Alkoholistak_NagyTorocsik_csalassorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71c40102-8f82-40c2-b9fa-964d93fbd153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde39959-65e6-4b51-bbd7-c09ba91c9915","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Anonim_Alkoholistak_NagyTorocsik_csalassorozat","timestamp":"2019. június. 21. 06:30","title":"Segítségért ment az Anonim Alkoholistákhoz, lenyúlták százmillióval ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3bf2a-2922-444c-8b52-dc07bb5e04de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elegük van belőle, hogy harminc évvel ezelőtti árakon dolgoznak. ","shortLead":"Elegük van belőle, hogy harminc évvel ezelőtti árakon dolgoznak. ","id":"20190620_Szinkron_Szinhazi_Dolgozok_Szakszervezete_kialtvany_Bosszuallok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3bf2a-2922-444c-8b52-dc07bb5e04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd0fde-b6ec-4380-92f9-8fcf7ad624a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Szinkron_Szinhazi_Dolgozok_Szakszervezete_kialtvany_Bosszuallok","timestamp":"2019. június. 20. 19:57","title":"Nagy bajban a szinkron, fellépnek a magyar hangok a kizsákmányolás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]