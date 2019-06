Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik a deportálás\".","shortLead":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik...","id":"20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034ceb-9e77-40ef-973e-f55d742bdae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","timestamp":"2019. június. 23. 07:52","title":"Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84605ce-3c31-49d3-ad55-95699ceb3741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi ér egy bandaháború, ha semmi értelme?","shortLead":"Mi ér egy bandaháború, ha semmi értelme?","id":"20190622_Kovacs_Andras_Peter_hulyet_csinal_a_kreten_barmok_gyulekezetebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c84605ce-3c31-49d3-ad55-95699ceb3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c49d0d-23cd-41ec-a836-b60df1bce44e","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Kovacs_Andras_Peter_hulyet_csinal_a_kreten_barmok_gyulekezetebol","timestamp":"2019. június. 22. 10:09","title":"Kovács András Péter hülyét csinál a kretén barmok gyülekezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d5ac8-4828-47d1-b119-0f2fe734c65a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hatalmas aligátor próbált meg átkelni egy floridai autóúton, de sajnos tragikus véget ért az útja, mert egy teherautó elütötte.","shortLead":"Egy hatalmas aligátor próbált meg átkelni egy floridai autóúton, de sajnos tragikus véget ért az útja, mert...","id":"20190623_Az_nem_egy_fekvorendor_az_uton_hanem_egy_210_kilos_aligator__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d5ac8-4828-47d1-b119-0f2fe734c65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2671746-2451-41dd-87a6-6bf285ce7f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Az_nem_egy_fekvorendor_az_uton_hanem_egy_210_kilos_aligator__foto","timestamp":"2019. június. 23. 09:32","title":"Az nem egy fekvőrendőr az úton, hanem egy 210 kilós aligátor - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","shortLead":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","id":"20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4a8c5d-0a43-4916-b508-d52b55d1202e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 22. 11:05","title":"Orbán találkozott a néppárti bölcsekkel Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35 milliárd forintos egészségügyi szakdolgozói béremelésről beszélt, de 15 milliárdot költenek rá. A különbséget azzal magyarázza, hogy ő egy évre számított összegre gondolt, ami idén fél évet érint. A novemberre tervezett nyolc százalékos alapbéremelést júliusra hozták előre. A szakszervezetek többre számítottak, ezért azonnal tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal.","shortLead":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35...","id":"20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf5d04-6b9b-464b-b063-55c2bed12540","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","timestamp":"2019. június. 23. 20:20","title":"Egészségügyi béremelés: „Csupán számtani vita”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","shortLead":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","id":"20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96156971-9057-4138-bb76-456a473ef6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:17","title":"Jövő héten visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai választáson nem jut be a parlamentbe.","shortLead":"Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai...","id":"20190623_Bugar_Bela_lemondana_ha_a_MostHid_nem_kerul_be_a_parlamentbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb159fda-f664-4a35-b2af-f1151ba60e45","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Bugar_Bela_lemondana_ha_a_MostHid_nem_kerul_be_a_parlamentbe","timestamp":"2019. június. 23. 14:11","title":"Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]