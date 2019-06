„Hárman együtt sétáltunk folyosón és méregettük egymást, majd az ügyész nyilatkozott a tanúnak” – utalt a per szürreális mivoltára Czeglédy Csaba, miután nélküle, de megkezdődött az a büntető per, ami a szombathelyi szocialista politikus cégének tevékenysége miatt indult. A politikus arra célzott a folyosói jelenettel, hogy ugyanott sétálgatott ő maga, aztán az ügyész, akit ő feljelentett, és most emiatt nem képviselheti a vádat, valamint az újságíró, aki tudósítóként jelentkezett be, miközben tanúként is érintett a büntetőügyben.

A perben egyébként fővádlott azért rekedt kint a folyosón, mert az európai parlamenti választásokon jelöltként szerepelt a Demokratikus Koalíció listáján, és mentelmi joga okán megszüntették ellene az eljárást. Így most a Szegedi Ítélőtábla fog dönteni, hogy miként emelnek ismét vádat ellene.

Tucatnyian voltak kíváncsiak a perre, így egy külön helyiséget nyitott ki a Szegedi Törvényszék azok számára, akik nem fértek el a teremben, ők képernyőn keresztül követhették az eseményeket. Czeglédy Csaba és ügyvédje a hallgatóságnak fenntartott sorban hallgatták volna a tárgyalást, de Tóth Tibor, a bírói tanács elnöke figyelmeztette, hogy a védelem később tanúként idézné a bíróság elé, ezért nem tartózkodhat a teremben, de még a külön helyiségbe sem mehetett be, mert a tanúk más vallomásait nem hallhatják. Igaz, meghallgatásokra még nem került sor, egy darabig még nem is fog, de jobbnak látta a bíró, ha rögtön az elején tisztázza ezt, Czeglédy Csaba pedig nem is tiltakozott, kivonult a tárgyalóból. Így alakulhatott, hogy az ügyben leginkább érintettek kint várakoztak a folyosón, miközben megkezdődött az eljárás.

„Az ötvenes éveket idézné, ha úgy folytatná ellenem a tárgyalást a bíróság, hogy az ügyészség még vádat sem emelt ellenem” – tette hozzá Czeglédy.

Februárban emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség a Czeglédy Csabát a bűnszervezet fejének tartó bűnügyben, de végül úgy alakult, hogy a politikus ellen megszüntették az eljárást, mert mentelmi jog védte a szombathelyi szocialista politikust. Több fordulatról is írt a hvg.hu itt és itt is, amelyből az derült ki, hogy nem csak a politikai fordulatok, de a tavaly nyár óta hatályos, új Büntető Eljárás új szabályai is akadályozták az ügyészség forgatókönyvét az ügyben.

Korábban a védelem is kifogásolta, hogy miért Szegeden tárgyalják az ügyet, holott a legtöbb vádlott éppen az ország másik felén lakik, számukra nagyon macerás az örökös utazgatás. Tóth Tibor, bíró a tárgyalás elején rögtön megpróbálta tisztázni, hogy miért megalapozottan jelölték ki a Szegedi Törvényszéket az ügy lefolytatására. A bíró a jogszabályokra hivatkozva elmondta, hogy a nyomozati cselekmények helyszíne szerint egyértelműen a szegedi hatóságok illetékessége a mérvadó, de a vádlottak egy része is itt él. A másik vitatott kérdés, az maga a bíró személye volt, több felvetés szerint őt ki kellett volna zárni az ügyből. Tóth leszögezte, hogy egy, az üggyel ugyan kapcsolatos végzést valóban hozott, de az még 2015-ben volt, más esetekre hivatkozva támasztotta alá ennek jogszerűségét.

Jelenleg ott áll az ügy, hogy a Szegedi Ítélőtáblának kell végül döntenie abban, hogy mi lesz a sorsa Czeglédynek. Vélhetően ősszel fognak összeérni a tárgyalás szálai, ugyanis hétfőn a vádirat ismertetése után megkezdték az új Büntető Eljárás szabályai szerint az úgynevezett előkészítő ülést. A mostanra kitűzött négy tárgyalási napon kiderül, hogy mely vádlottak tudnak kiegyezni a vádpontokkal, azaz kik, milyen bűncselekményeket ismernek el, és fogadják el a büntetést. Amennyiben megállapodnak, akkor az ő esetükben ítélet születhet, akikkel nem állapodtak meg, azok esetében tűzik ki a tárgyalási napokat, amelyek időpontja akár az év végére is tolódhat. A jelenlegi tárgyalásról hiányzik hat vádlott, az ő pótelőkészítő ülésükre is ősszel kerülhet sor, és addigra vélhetően a Szegedi Ítélőtábla is meghozza a döntését Czeglédy Csabával kapcsolatosan.

Az ügyész a hétfői előkészítő ülésen a vádat ismertette, ezzel lényegében el is ment a nap. A vádiratból kiderült, hogy Czeglédy Csaba cége, a Humán Operátor Zrt-n kívül, nyolc iskolaszövetkezet, és a közvetítő cégeken keresztül építették ki azt a céghálózatot, amelyek a vád szerinti milliárdos költségvetési csalást végrehajtották. A húsz vádlott között cégvezetők, gazdasági vezetők, könyvelők, iskolaszövetkezeti vezetők vannak.

A hétfői előkészítő ülésen az ügyész ismertette a vádirat után azt is, hogy néhányan egyezséget kötöttek, így lényegében a vádlottak fele elfogadta a 2-4 éves börtönbüntetést, néhány esetben úgy, hogy azt nem lehet a későbbiekben sem csökkenteni. Ez csak azért is érdekes, mert a húsz vádlottból tizenötöt a bűncselekményekkel úgy vádolták meg, hogy azokat bűnszervezetben követték el, így a legjobb esetben is legalább 10-12 év börtönt jelenthet. A tizenhat - huszadrendű vádlottakat ezzel nem vádolták, ők az egyezségi ajánlatuk esetén már a felajánlott büntetési tétel felének letöltése után is szabadulhatnak. Ez azt jelenti, hogy a vádlottak felével viszonylag rövid idő alatt megállapodhat a bíróság. A hétfői ülésről azonban hatan hiányoztak, nekik pótelőkészítő ülést kell majd tartani ősszel. Tehát ha minden jól megy, akkor az előkészítő ülések után, a bíró szerint legelőbb decemberben kezdődhet a tárgyalás. Addigra, feltehetően, Czeglédy Csaba is a vádlottak padjára ül.