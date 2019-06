Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását irányítói utasításra vagy a pilóta egyéni döntésére. Ezzel az év végéig minden valószínűséggel megdől az úgynevezett átstartolások 2018-as rekordja. Az átstartolás önmagában nem jelent vészhelyzetet, de különös figyelmet igényel a HungaroControl légiforgalmi irányítóitól.","shortLead":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását...","id":"20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644682-2124-4a02-acd0-0e667eab4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","timestamp":"2019. június. 25. 11:03","title":"Különleges manőverek Ferihegyen: egyre többször kell megszakítani a leszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter viharosan kavargó felhőiről készített felvételeket a NASA Juno nevű űrszondája. A végeredményként kiadott kép négy fotóból áll össze.","shortLead":"A Jupiter viharosan kavargó felhőiről készített felvételeket a NASA Juno nevű űrszondája. A végeredményként kiadott kép...","id":"20190624_jupiter_felhok_juno_urszonda_felvetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acf884a-696d-4634-b657-108e15feafc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7c3735-67ee-4854-a1ae-9b1c8497e74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_jupiter_felhok_juno_urszonda_felvetele","timestamp":"2019. június. 24. 10:03","title":"Viharosan kavargó fotót küldött haza a Jupiterről a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé küldte a cég.","shortLead":"A tervek szerint szerdán mutatja be az Oppo azt a prototípus mobiltelefont, amelynek szelfikameráját már a kijelző mögé...","id":"20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2d4d1-d8d8-41d4-956d-153119ff9db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091fc34e-a5da-4dde-813d-001bf189504d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_szelfikamera_video","timestamp":"2019. június. 25. 08:33","title":"Videón az Oppo izgalmas újdonsága: ilyen lesz a kijelző alá rejtett szelfikamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273731b4-a30a-4256-b781-55c57832d3fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy a verseny, szerda délig tart a küzdelem. ","shortLead":"Nagy a verseny, szerda délig tart a küzdelem. ","id":"20190624_A_kozteveben_Kalman_Olga_gyozelmet_josoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=273731b4-a30a-4256-b781-55c57832d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da46e6e0-da45-473e-b51d-333368c67875","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_kozteveben_Kalman_Olga_gyozelmet_josoljak","timestamp":"2019. június. 24. 11:01","title":"A köztévében Kálmán Olga győzelmét jósolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac gyorsan bővül, de a kockázat is egyre nagyobb.","shortLead":"A piac gyorsan bővül, de a kockázat is egyre nagyobb.","id":"20190625_kannabisz_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d356a07a-b9e1-4814-b36c-059de485d77a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_kannabisz_piac","timestamp":"2019. június. 25. 05:37","title":"Késhegyig menő harc a marihuána 150 milliárd dolláros világpiacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább, elmaradottabb lakások épülnek majd, szűkebb lesz a kínálat, és végső soron a GDP is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább...","id":"20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21533b7b-9ab5-4a49-8caf-a8b6fa616958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","timestamp":"2019. június. 25. 06:45","title":"Tőrdöféssel érhet fel a lakásáfa emelése az ingatlanfejlesztők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]