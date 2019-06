Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is felhasználhatják. Ezen a téren nem nagyon remekelt a SpaceX, de most végre ez is összejött.","shortLead":"Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is...","id":"20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb64f06d-98bf-4905-b11f-7073b1cc4485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c917-a042-4272-b11f-a73e98646e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_space_x_raketadarab_falcon_heavey_halo","timestamp":"2019. június. 26. 14:03","title":"Összejött Elon Musk nagy mutatványa, a hálója elkapta a Földre visszahulló rakétadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal igencsak megtépázott tekintélyű elnöke válthatja a heteken belül távozó Stumpf István alkotmánybírót a kormányzati tervek szerint - értesült a hvg.hu több forrásból is. A terv elvben még a parlamenti nyári szünet előtt megvalósul, feltéve, hogy sikerül letörni Handó Tünde ellenállását.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal igencsak megtépázott tekintélyű elnöke válthatja a heteken belül távozó Stumpf István...","id":"20190625_Hando_Tunde_alkotmanybirosag_obt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faf35e8-99b5-4d5d-84f7-f2d8b1227328","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Hando_Tunde_alkotmanybirosag_obt","timestamp":"2019. június. 25. 17:00","title":"Alkotmánybíró lehet Handó Tündéből - csak ő nem akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat fel. ","shortLead":"A négykarikás logójú gyártó divatterepjárója változatlan méret mellett az eddiginél sokkal modernebb technikát vonultat...","id":"20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed474b2-beda-48a7-ac33-cdad3069501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de661d4d-26d5-4613-8e06-58eaacf37590","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_itt_a_kivulbelul_megujult_audi_q7","timestamp":"2019. június. 26. 11:21","title":"Itt a kívül-belül megújult Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","shortLead":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","id":"20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fa19b-3440-442a-bb25-b272667e70ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","timestamp":"2019. június. 26. 11:55","title":"Ha nem látja, nem hiszi el: lábbal aszfaltoztak le egy úthibát Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","shortLead":"Az író az új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja.","id":"20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe2af80-bd4a-418f-84fa-0dff45c8464e","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Zavada_Pal_Sokkal_melyebbek_a_szorongasaink_mint_a_demokratikus_ertekrendunk","timestamp":"2019. június. 26. 14:28","title":"Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több távcső segítségével fedezték fel dél-koreai csillagászok azt a 160 méter átmérőjű kisbolygót, ami a szakértők szerint potenciálisan veszélyes aszteroidának számít. A becsapódás esélye rendkívül alacsony.","shortLead":"Több távcső segítségével fedezték fel dél-koreai csillagászok azt a 160 méter átmérőjű kisbolygót, ami a szakértők...","id":"20190625_pp29_kisbolygo_potencialisan_veszelyes_aszteroida_del_koreai_csillagaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5319a14e-1d2c-4eab-813b-931c29cde36d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_pp29_kisbolygo_potencialisan_veszelyes_aszteroida_del_koreai_csillagaszok","timestamp":"2019. június. 25. 16:33","title":"A Földre potenciálisan veszélyes aszteroidát észleltek dél-koreai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Huszonhat terméket teszteltek, mindegyik iható volt, de a legismertebb hazai keserűlikőrök nem ízlettek a Nébih-munkatársaknak.","shortLead":"Huszonhat terméket teszteltek, mindegyik iható volt, de a legismertebb hazai keserűlikőrök nem ízlettek...","id":"20190627_Keserulikoroket_kostolt_a_Nebih_hogy_onnek_ne_kelljen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dbbce5-266c-459b-b0df-59141ef3e9e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Keserulikoroket_kostolt_a_Nebih_hogy_onnek_ne_kelljen","timestamp":"2019. június. 27. 09:13","title":"Leszerepelt az Unicum és a Jager a Nébih keserűlikőr-tesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2ceffc-3a6f-47e0-9754-10ab7319a02a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszettség elleni oltóanyagot szórt, a pilóta és segédje is ki tudott menekülni. ","shortLead":"Veszettség elleni oltóanyagot szórt, a pilóta és segédje is ki tudott menekülni. ","id":"20190627_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_Hargitan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ceffc-3a6f-47e0-9754-10ab7319a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272fe0bd-f541-44f8-8ffe-2bd79bcc6e99","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_Hargitan","timestamp":"2019. június. 27. 12:40","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő a Hargitán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]