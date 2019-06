Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4609473b-264a-441c-84db-fa210cba345d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet a napszám.","shortLead":"A szakember szerint már nem sokáig megy a háború, a gazdák közel fele már gépekkel takarítja be a termést, eltűnhet...","id":"20190628_oraber_napszamosok_mezogazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4609473b-264a-441c-84db-fa210cba345d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40051d4-77a4-446e-8ff2-3cbbe08859b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_oraber_napszamosok_mezogazdasag","timestamp":"2019. június. 28. 10:57","title":"Tiltakoznak a napszámosok, nem hajlandóak ezer forintért a tűző napon dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","shortLead":"Az Audival csak simán odamennek a háromlábú mellé, és máris érkezik a habfürdő.","id":"20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d1ab1e7-6188-437b-9a55-73ced24cf017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7295f0c4-c227-4ea4-9f72-5d93e1402b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ez_meg_az_orosz_autos_videokbol_is_extrem_porraloltoval_fujjak_az_ut_szelen_a_traffipaxot","timestamp":"2019. június. 28. 04:08","title":"Ez még az orosz autós videókból is extrém: porral oltóval fújják az út szélén a traffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","shortLead":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","id":"20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12c5e84-3731-42b9-b612-9276f737abe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 29. 09:30","title":"Öt autó karambolozott az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","shortLead":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d81af0-888e-4c64-918f-22543098b082","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. június. 28. 06:56","title":"Becsődölhetett a 6 forintos flottaszolgáltató, a Facebookon gyülekeznek a dühös ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják a katolikusokat. ","shortLead":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják...","id":"20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90a10a5-dc7c-4fb8-8b89-68f369e5d176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","timestamp":"2019. június. 29. 08:00","title":"Diszkrimináció vagy melegjogok védelme? Össztűz alá került a lengyel IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áramellátási zavarok okoznak elég jelentős fennakadást a NAV rendszereiben.","shortLead":"Áramellátási zavarok okoznak elég jelentős fennakadást a NAV rendszereiben.","id":"20190627_Behalt_a_NAVnal_szinte_minden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532465c9-a7de-4970-a07f-b1a770f9a262","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Behalt_a_NAVnal_szinte_minden","timestamp":"2019. június. 27. 16:08","title":"Behalt a NAV-nál szinte minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694bb1-9861-4fe4-8010-ce9866378cfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Árnyalatnyi különbségek vannak csak a programok között, az ígéretek szinte azonosak. A jelölteket gyanús körülmények között választották ki.","shortLead":"Árnyalatnyi különbségek vannak csak a programok között, az ígéretek szinte azonosak. A jelölteket gyanús körülmények...","id":"20190628_Harom_nagyfeju_kozul_valaszthatunk_gyanus_hatteralkuk_a_jelolesnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f694bb1-9861-4fe4-8010-ce9866378cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880617a9-7bd5-4d3b-b601-6f3e6aca80e9","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Harom_nagyfeju_kozul_valaszthatunk_gyanus_hatteralkuk_a_jelolesnel","timestamp":"2019. június. 28. 11:33","title":"Három nagyfejű közül választhatunk, gyanús háttéralkuk a jelölésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korlátozás 40 családot érint, pont a kánikula idején kapcsolták ki a vizet. ","shortLead":"A korlátozás 40 családot érint, pont a kánikula idején kapcsolták ki a vizet. ","id":"20190628_A_szolgaltato_szerint_13_millios_tartozas_miatt_kellett_korlatozni_a_vizet_a_nyiregyhazi_csaladoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68617f76-c248-40e5-9cf6-14964b8cf9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_szolgaltato_szerint_13_millios_tartozas_miatt_kellett_korlatozni_a_vizet_a_nyiregyhazi_csaladoknal","timestamp":"2019. június. 28. 11:17","title":"A szolgáltató szerint 13 milliós tartozás miatt kellett korlátozni a vizet a nyíregyházi családoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]