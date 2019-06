Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7197cf2-7e9d-473e-a91e-c40ce6367dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyesek voltak, de nem eléggé, fegyház lett a vége.","shortLead":"Ügyesek voltak, de nem eléggé, fegyház lett a vége.","id":"20190628_Aranygyurut_loptak_trukkosen_de_rajtavesztettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7197cf2-7e9d-473e-a91e-c40ce6367dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426286ab-8565-4dbc-a420-e10afa0be16a","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Aranygyurut_loptak_trukkosen_de_rajtavesztettek","timestamp":"2019. június. 28. 10:23","title":"Aranygyűrűt loptak trükkösen, de rajtavesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","shortLead":"Másfél milliárd forintos kárt okoztak a viharok június közepén, de volt már rosszabb nyarunk is.","id":"20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00b183d-7830-4c0d-9627-d2660db54724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Mabisz_viharkar_biztositas","timestamp":"2019. június. 27. 17:27","title":"Tetemes károkat okoztak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei spanyolországi részlege a Twitteren tett közzé egy listát, amelyen azok a Huawei-készülékek szerepelnek, amelyek megkapják majd az Android Q-t, illetve az EMUI 10 felhasználói felületet. Bár a felsorolt mobilok egy része már ismert volt, több újat is találni a listán.","shortLead":"A Huawei spanyolországi részlege a Twitteren tett közzé egy listát, amelyen azok a Huawei-készülékek szerepelnek...","id":"20190627_huawei_okostelefon_android_q_frissites_emui_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fac6ede-71fd-41cb-9b1f-278f7d35a07c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_okostelefon_android_q_frissites_emui_10","timestamp":"2019. június. 27. 15:33","title":"Ha ilyen Huawei mobilt használ, ön is megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","shortLead":"Az első megrendelők hamarosan átvehetik a japán gyártó új elektromos autóját, mely az eddigi alapmodellnél mintegy...","id":"20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69f6b6e1-63be-4a76-9b21-e2fb258d6cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb25ac8-32da-4e8b-88a0-36cd1c58efd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_itthon_is_bearaztak_a_nagyobb_hatotavu_jobban_gyorsulo_szelsebesen_toltheto_uj_nissan_leafet","timestamp":"2019. június. 28. 06:41","title":"Itthon is beárazták a nagyobb hatótávú, jobban gyorsuló, szélsebesen tölthető új Nissan Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint hamarosan végső búcsút vesznek a Hableány kapitányától és matrózától.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint hamarosan végső búcsút vesznek a Hableány kapitányától és matrózától.","id":"20190628_Hajos_temetest_rendeznek_a_Hableany_ket_magyar_aldozatanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3896a5-54ce-4d7e-9087-1438a11f6be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf07a01f-1f3d-41f6-8c31-401c891ddbe1","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Hajos_temetest_rendeznek_a_Hableany_ket_magyar_aldozatanak","timestamp":"2019. június. 28. 06:15","title":"Hajós temetést rendeznek a Hableány két magyar áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2ceffc-3a6f-47e0-9754-10ab7319a02a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszettség elleni oltóanyagot szórt, a pilóta és segédje is ki tudott menekülni. ","shortLead":"Veszettség elleni oltóanyagot szórt, a pilóta és segédje is ki tudott menekülni. ","id":"20190627_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_Hargitan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2ceffc-3a6f-47e0-9754-10ab7319a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272fe0bd-f541-44f8-8ffe-2bd79bcc6e99","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_kisrepulo_a_Hargitan","timestamp":"2019. június. 27. 12:40","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő a Hargitán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","shortLead":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","id":"20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db790e3-116e-4ecc-ae22-1252a974c4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","timestamp":"2019. június. 28. 07:32","title":"Népszava: már tavaly elkezdődött a patkányinvázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","shortLead":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

\r

","id":"20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3f67-1100-46dd-a9b1-f8b77e34ffa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 27. 20:46","title":"Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]