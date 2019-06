Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá váltak amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől a széles sávú internet kiépítése.","shortLead":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá váltak amiatt, hogy jelentősen elmarad...","id":"20190627_szelessavu_internet_eurpoai_unio_europa_2020_strategia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e06ad4a-9bc7-4ae7-a19d-2c624cf0df79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_szelessavu_internet_eurpoai_unio_europa_2020_strategia","timestamp":"2019. június. 27. 21:03","title":"Elkeserítő a helyzet az Európai Unióban, tömegek esnek el a szélessávú internettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Cser-Palkovics azt sem érti, miért a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezte az iszapimportot Székesfehérvárra. ","shortLead":"Cser-Palkovics azt sem érti, miért a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezte az iszapimportot Székesfehérvárra. ","id":"20190628_A_szekesfehervari_polgarmester_kiakadt_a_horvat_szennyviziszap_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea913ce-8e5d-4c08-9f9b-b7199f2ef247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_szekesfehervari_polgarmester_kiakadt_a_horvat_szennyviziszap_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 16:52","title":"A székesfehérvári polgármester kiakadt a horvát szennyvíziszap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Kozma Ákost szeretné Székely László helyén látni.","shortLead":"A köztársasági elnök Kozma Ákost szeretné Székely László helyén látni.","id":"20190628_Ader_uj_ombudsmant_javasol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ea761-3993-4831-a377-ebd85438a067","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ader_uj_ombudsmant_javasol","timestamp":"2019. június. 28. 13:28","title":"Áder új ombudsmant javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A bella figura lényege, hogy az élet minden területét tegyük oly széppé, amilyen széppé csak lehet – éljünk akár Rómában, Londonban vagy Budapesten. Kamin Mohammadi újságírónő praktikus tanácsait követve mi magunk is beépíthetjük a mindennapokba a bella figurát.","shortLead":"A bella figura lényege, hogy az élet minden területét tegyük oly széppé, amilyen széppé csak lehet – éljünk akár...","id":"20190627_bella_figura_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c9aed7-916c-4868-b001-f85047714388","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190627_bella_figura_tippek","timestamp":"2019. június. 27. 14:15","title":"Hogyan valósítsuk meg otthon a bella figurát? Íme 15 tipp a mindennapok megszépítéséhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","shortLead":"Hardy Mihály július 1-ig dolgozik a pozíciójában, utána más veszi át a helyét.","id":"20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783a33a-5947-432a-a457-3508355212a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df0525-0e3c-4616-aa46-8587f588d99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Levaltjak_a_Budapest_Airport_szovivojet","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Leváltják a Budapest Airport szóvivőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa Strand parkolója is ilyen. ","shortLead":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa...","id":"20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef9f8b-314a-4dbc-9fa3-743676e190dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:04","title":"M. Richárd szerint csak a Lupa parkolójában vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","shortLead":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","id":"20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82be305-afa1-4b85-8455-edeed7d3d4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","timestamp":"2019. június. 29. 08:38","title":"Szálasira emlékeztek, majd elmentek a VOLT-ra zenélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért korlátozni kezdték az ügyfelek telefonszámait.","shortLead":"A Telekom szerint a Fondeo többszöri felszólítás ellenére sem rendezte feléjük a felhalmozott tartozást, ezért...","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c28200-128d-4f09-87af-c1f1978b875b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato_telekom_telefonszam_letiltasa","timestamp":"2019. június. 28. 15:03","title":"Megszólalt a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]