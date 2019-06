Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","shortLead":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","id":"20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27429ce-0ac6-49eb-94f7-64172c418a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Úgy kap az államtól lakhatási támogatást Varga Judit, hogy férjével milliókat keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó tranzakciókat.","shortLead":"Nicolás Ernesto Maduro Guerra külföldi vagyonát befagyasztják és megtiltják amerikai bankoknak a vele folytatandó...","id":"20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91b64bfd-42b5-4bc9-a4aa-6431d3bba171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7287f46-cc3a-4c59-b745-8aa9f8cdb10c","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Washington_szankciokat_hozott_a_venezuelai_elnok_fia_ellen","timestamp":"2019. június. 28. 21:25","title":"Washington szankciókat hozott a venezuelai elnök fia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb kutatási eredmények szerint igen egyszerűen felturbózhatók a tanulási képességek, sőt a módszer a felejtés ellen is beválhat. Egy próbát mindenképp megér.","shortLead":"A legújabb kutatási eredmények szerint igen egyszerűen felturbózhatók a tanulási képességek, sőt a módszer a felejtés...","id":"20190629_rovid_pihenoidok_tanulas_hatekonysag_novelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7b7f313-bda8-4f9f-b6cd-39f809ed1331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b71358e-265f-4680-953d-5b13dc5c72e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_rovid_pihenoidok_tanulas_hatekonysag_novelese","timestamp":"2019. június. 29. 10:03","title":"Könnyebben tanulna, nehezebben felejtene? Találtak rá egy igen egyszerű módszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","shortLead":"Lezárták az autóutat Szigetszentmiklósnál egy időre.","id":"20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12c5e84-3731-42b9-b612-9276f737abe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_Ot_auto_karambolozott_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 29. 09:30","title":"Öt autó karambolozott az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Jövőkutató szakértők vázolták fel a lehetséges forgatókönyveket, ott voltunk mi is. \r

","shortLead":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e...","id":"samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c7d8f-5949-4b9e-b3b8-0430b047c8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 28. 17:30","title":"Szép új világ - Mit mondanak most a jövőkutatók a ránk váró világról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","shortLead":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","id":"20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45686a4-bb21-4bde-8c55-f65f546d9082","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","timestamp":"2019. június. 29. 12:03","title":"Ne keresgéljen sokat: itt megtalálhatja az igazán népszerű YouTube-videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap. A Trainspotting és a Gettómilliomos Oscar-díjas rendezőjének új filmjében egyet sem.","shortLead":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap...","id":"201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa394cd-84f8-4f24-893d-eda30c4e5071","keywords":null,"link":"/kultura/201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","timestamp":"2019. június. 29. 17:30","title":"Beatles nélkül a világ – A zsenialitás nem szorul magyarázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]