[{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","shortLead":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","id":"20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e78a9d7-80d9-4fc2-b76a-ae907fb3b234","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 28. 19:31","title":"Rövidíti a fővárosi kormányablakok nyitvatartását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","shortLead":"„Meg kell állítani Orbánt” – mondta a világhírű angol történész.","id":"20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64cce248-7593-453f-a8c6-bb4b27921918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b09094f-cbea-4871-9548-03ca20c0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Timothy_Garton_Ash_Magyarorszag_tobbe_nem_demokracia","timestamp":"2019. június. 29. 13:32","title":"Timothy Garton Ash: Magyarország többé nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ebf943-8bcc-4fb1-93ce-4841489e28bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Új sportcsarnok épül Zalaegerszegen, a régi helyén parkoló lesz. Csak a tervezésre 715 milliót ad a kormány a költségvetésből.","shortLead":"Új sportcsarnok épül Zalaegerszegen, a régi helyén parkoló lesz. Csak a tervezésre 715 milliót ad a kormány...","id":"20190628_Modern_varosok_program_Zalaegerszeg_is_kap_egy_uj_sportcsarnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ebf943-8bcc-4fb1-93ce-4841489e28bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c2acb-5786-4a19-bfb8-a6f81a57e383","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Modern_varosok_program_Zalaegerszeg_is_kap_egy_uj_sportcsarnokot","timestamp":"2019. június. 28. 15:06","title":"Modern városok: Zalaegerszeg is kap egy új sportcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6df7331-fd4a-4683-8559-0574bd8d0cce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősi kínai csillagászat eddigi legkorábbi bizonyítékainak számító, ötezer éves relikviákat tártak fel a kutatók a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Az ősi kínai csillagászat eddigi legkorábbi bizonyítékainak számító, ötezer éves relikviákat tártak fel a kutatók...","id":"20190628_kina_csillagaszati_relikviak_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6df7331-fd4a-4683-8559-0574bd8d0cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95c2983-9525-4f94-9d37-fb67c13adac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_kina_csillagaszati_relikviak_lelet","timestamp":"2019. június. 28. 16:03","title":"Lyukak a földben: 5000 éves csillagászati relikviákat találtak Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron Wan-Bissakát.","shortLead":"A Manchester United labdarúgócsapata ötvenmillió fontért (18 milliárd forint) szerződtette a Crystal Palace-tól Aaron...","id":"20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2cd969-8169-4334-b219-4febf9cc6da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbc3036-bed5-4d2e-b6cc-97fa92ccddc2","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Otvenmillio_fontert_igazolt_vedot_a_Manchester_United","timestamp":"2019. június. 29. 15:43","title":"Ötvenmillió fontért igazolt védőt a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap. A Trainspotting és a Gettómilliomos Oscar-díjas rendezőjének új filmjében egyet sem.","shortLead":"Ha valaki beírja a Google-keresőbe azt a szót, hogy Beatles, 30 másodperc alatt 170 millió találatot kap...","id":"201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21e4a54-e596-4eec-aab7-e4cdd104f436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa394cd-84f8-4f24-893d-eda30c4e5071","keywords":null,"link":"/kultura/201926__yesterday__halhatatlan_beatles__tojasrantotta__ugy_legyen","timestamp":"2019. június. 29. 17:30","title":"Beatles nélkül a világ – A zsenialitás nem szorul magyarázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","shortLead":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","id":"20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3bcfe2-1239-4130-a521-7d12d200a292","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 29. 09:36","title":"Cirkuszművészeti miniszteri biztos lett a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható. A fenntartható működést a hatékony ellátási struktúra, a valós költségeken alapuló finanszírozás, valamint az átlátható és hatékony gazdálkodás segítheti elő.","shortLead":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható...","id":"20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19558-fbb4-4260-abfc-44ce95ec9265","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","timestamp":"2019. június. 28. 14:24","title":"Az ÁSZ megvizsgálta, mire jutott a Fidesz az egészségügyben, és a verdikt nem hízelgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]