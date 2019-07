Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","shortLead":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","id":"20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cad6e9-8d82-4ffd-b4f7-d1b1c4207b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","timestamp":"2019. július. 01. 05:02","title":"Fizetőssé válik az elektromos autók töltése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán. Apja szerint a vezeték nem volt szigetelve, a panzió tulajdonosa szerint szigetelve volt.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán...","id":"20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbb33c3-bc1b-44fe-bc1a-b82061b7f5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","timestamp":"2019. június. 30. 19:10","title":"A panzió tulajdonosa szerint nem ő hibás, amiért a 2 éves kisfiút az udvaron megrázta az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetettség mértékének megállapításához a képalkotó rendszerek és a laborvizsgálatok eredményeit kombinálják majd. ","shortLead":"A veszélyeztetettség mértékének megállapításához a képalkotó rendszerek és a laborvizsgálatok eredményeit kombinálják...","id":"20190630_Elore_jelezheti_a_szivinfarktust_egy_magyar_kutatocsoport_uj_rizikobecslo_eljarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0379cf-4438-4480-bff9-f2d9a4fb74ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_Elore_jelezheti_a_szivinfarktust_egy_magyar_kutatocsoport_uj_rizikobecslo_eljarasa","timestamp":"2019. június. 30. 13:35","title":"Előre jelezheti a szívinfarktust egy magyar kutatócsoport új rizikóbecslő eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz munkaszerződést adott le a NAV-nak – írta Instagram-üzenetében a vállalkozás tulajdonosa, Vajna Tímea.","shortLead":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz...","id":"20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b65329-1701-45c1-bdb5-df14b85b4227","keywords":null,"link":"/kkv/20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","timestamp":"2019. június. 29. 16:46","title":"Vajna Tímea megmagyarázza, miért zárták be az egyik fánkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja. A legutóbbi értesülés szerint még jól is kijöhet belőle.","shortLead":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja...","id":"20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb423c4-2b63-4854-be81-ec4a3a5ce67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 30. 10:03","title":"Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás eredményét és más jelöltet sem támogat\r

","shortLead":"Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás...","id":"20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400af118-512d-4cc9-a4c0-9f270028eb01","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_Jobbik_elfogadja_a_budapesti_elovalasztas_eredmenyet_es_nem_tamogat_masik_jeloltet","timestamp":"2019. június. 29. 21:17","title":"A Jobbik elfogadja a budapesti előválasztás eredményét, és nem támogat másik jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829f50fc-12a4-4f22-8829-2abf06a938f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Sz_Ferenc_megutott_egy_turistat_a_rakparton_es_ellopta_a_napszemuveget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829f50fc-12a4-4f22-8829-2abf06a938f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623377be-8c50-4e2b-8c81-a94f88094f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Sz_Ferenc_megutott_egy_turistat_a_rakparton_es_ellopta_a_napszemuveget","timestamp":"2019. június. 30. 14:43","title":"Sz. Ferenc megütött egy turistát a rakparton és ellopta a napszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2","c_author":"","category":"kultura","description":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","shortLead":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","id":"20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71320902-40e9-4fa2-8fac-f963c6a17d6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. június. 30. 13:59","title":"143 ezren vettek részt az idei VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]