[{"available":true,"c_guid":"93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","shortLead":"A megkérdezettek szűk többsége szerint győzhet októberben a főpolgármester-választáson.","id":"20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d6188a-317b-4324-b825-cfe2f7b2adae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ce4c6-b85b-4503-a58f-5c0489cc5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Felmeres_van_eselye_Karacsonynak_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. július. 02. 08:23","title":"Felmérés: van esélye Karácsonynak Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási szabályok miatt.","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Hongkongban, ahol már hetek óta tartanak a demonstrációk az új kiadatási...","id":"20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d050ae-1e84-4d27-86dc-e6fe2cd5055f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9aaad3-0ed1-4fc5-b86a-e94878362ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Elfajultak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. július. 01. 14:15","title":"Elfajultak a hongkongi tüntetések, vasrudakkal és gumibotokkal estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","shortLead":"Száznál is több cég regisztrált a jegybank kötvényvásárlási programjába, közülük húsznál már elindult a hitelminősítés.","id":"20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96283096-7cca-43a1-8f26-317b53829770","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_300_milliardert_vesz_az_MNB_kotvenyeket_husz_ceg_mar_az_elso_nap_szervezi_a_kibocsatast","timestamp":"2019. július. 01. 10:14","title":"300 milliárdért vesz az MNB kötvényeket, húsz cég már az első nap szervezi a kibocsátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés nincs, a lényeg, hogy az ötlet illeszkedjen a gyártó okoseszközeihez.","shortLead":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés...","id":"20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b4212-275f-4a26-9449-0f1409647267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","timestamp":"2019. július. 02. 09:03","title":"Fizetni is hajlandó a Samsung, ha van egy jó ötlete – és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","shortLead":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","id":"20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd09591-9a77-43ca-9da2-7c12e2b55091","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 02. 16:22","title":"Kétmillió eurós büntetést kapott a Facebook Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hét alatt többszáz magyar turista maradt hoppon, a miniszterelnökség vizsgáltatja, átverték-e őket.","shortLead":"Egy hét alatt többszáz magyar turista maradt hoppon, a miniszterelnökség vizsgáltatja, átverték-e őket.","id":"20190701_Vizsgalatot_rendelt_el_a_Miniszterelnokseg_a_kulfoldon_rekedt_magyarok_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4676c1-d797-4b01-84a3-f41339851f97","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Vizsgalatot_rendelt_el_a_Miniszterelnokseg_a_kulfoldon_rekedt_magyarok_ugyeben","timestamp":"2019. július. 01. 20:50","title":"Vizsgálatot rendelt el a Miniszterelnökség a külföldön rekedt magyarok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ennek hatása van a klímára, az táplálékhálózatra, a közösségekre és a kereskedelemre. ","shortLead":"Ennek hatása van a klímára, az táplálékhálózatra, a közösségekre és a kereskedelemre. ","id":"20190701_Tul_hamar_olvadt_el_iden_az_alaszkai_tengerjeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c3b4f9-a961-448c-8186-e3335e01c129","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_Tul_hamar_olvadt_el_iden_az_alaszkai_tengerjeg","timestamp":"2019. július. 01. 14:03","title":"Túl hamar olvadt el idén az alaszkai tengerjég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb cég citálja bíróság elé a cupertinói óriást ugyanezen ügy kapcsán.","shortLead":"Egy özvegy már beperelte az Apple-t egy kigyulladt iPad miatt, amely a férje halálát okozta, most viszont két nagyobb...","id":"20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b582c6c-3973-4be1-a5d3-aeba45300090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_per_kigyulladt_ipad_tuz_akkumulator","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Másodszor perelik be az Apple-t egy halálos iPad-tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]