Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember kimarad a MacBook munkálataiból. ","shortLead":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember...","id":"20190701_jony_ive_apple_macbook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b165e-5945-495e-8aa6-112736d2ad2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_jony_ive_apple_macbook","timestamp":"2019. július. 01. 18:03","title":"Mi lett volna, ha nem Jony Ive tervezi az Apple laptopjait? Lehet, hogy épp ez – kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab828ea4-1b71-4ede-9e56-cfd20bd1448e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","timestamp":"2019. július. 01. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek tartalma szerint a kormányfőt senki nem kritizálhatja büntetlenül. A \"cikk\" Koncz Zsuzsa és Bródy János új dalához kapcsolódva született.","shortLead":"Ismét az érzelmeket felkorbácsolni próbáló álhírt terjesztenek ismeretlenek Orbán Viktorral a főszerepben, melynek...","id":"20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462f13c6-f984-46c0-b7e8-d0f7448f1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668584b9-2d93-4e8b-95cb-6462822e4430","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_orban_viktor_alhir_koncz_zsuzsa_brody_janos_kozos_dala","timestamp":"2019. július. 01. 08:03","title":"Bicskanyitogató álhír terjed Orbán Viktor és Koncz Zsuzsa nevével, nehogy megossza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rejtélyes tárgy mibenlétére most egy elég prózai magyarázatot adtak. ","shortLead":"A rejtélyes tárgy mibenlétére most egy elég prózai magyarázatot adtak. ","id":"20190702_Most_tanulmanyban_cafoltak_hogy_idegen_lenyek_jottek_volna_a_bizarr_aszteroidaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2043ccc-b6c8-47eb-84a5-518b17bf994c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_Most_tanulmanyban_cafoltak_hogy_idegen_lenyek_jottek_volna_a_bizarr_aszteroidaval","timestamp":"2019. július. 02. 12:33","title":"Most tanulmányban cáfolták, hogy idegen lények jöttek volna a bizarr aszteroidával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","shortLead":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","id":"20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bc407-723a-4216-b7ae-c78e7037721a","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","timestamp":"2019. július. 01. 14:12","title":"Cipruson csapódott be egy Szíriából kilőtt rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"Tálos Lőrinc","category":"itthon","description":"Otthonápolási díj: így hagyta cserben övéit az érdekképviselet.","shortLead":"Otthonápolási díj: így hagyta cserben övéit az érdekképviselet.","id":"20190701_A_szervilizmus_diszkret_baja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64a244-0269-4ec0-a740-2690afabb336","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_A_szervilizmus_diszkret_baja","timestamp":"2019. július. 01. 19:05","title":"A szervilizmus diszkrét bája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat pedig továbbra is ott virít az USA feketelistáján.","shortLead":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat...","id":"20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb15767-1b89-43bc-b765-7555b2805bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Pontosított a Fehér Ház, nem minden elől menekült meg a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]