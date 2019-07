Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csomagautomatákra küldött csomagok ára a tömegük szerint módosult. ","shortLead":"A csomagautomatákra küldött csomagok ára a tömegük szerint módosult. ","id":"20190701_Dragult_a_csomagkuldes_a_Postanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e327d6-6ae9-4b52-8af0-84b0a917d7fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Dragult_a_csomagkuldes_a_Postanal","timestamp":"2019. július. 01. 13:02","title":"Drágult a csomagküldés a Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi férfit a Pest megyei rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai kedd este Ócsán fogták el. ","shortLead":"Az ózdi férfit a Pest megyei rendőrök felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai kedd este Ócsán fogták el. ","id":"20190703_ullo_bugyi_bankrablo_tek_orizetbe_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dfed7b8-e0f3-4bd3-9df5-fefccf20e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65678b11-6301-47ab-b8c7-09c7d75031dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_ullo_bugyi_bankrablo_tek_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. július. 03. 11:50","title":"A TEK kapta el az üllői és bugyi bankrablás gyanúsítottját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Somogyszentpálon kellett kimenteni a bajba jutott állatot. ","id":"20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2508fa-de5e-490c-b13e-3b110c50c931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eea863-872a-4496-9c04-00e76b667de7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Foto_Csak_a_feje_latszott_ki_a_godorbe_esett_lonak_a_tuzoltok_szedtek_ki","timestamp":"2019. július. 01. 14:42","title":"Fotó: Csak a feje látszott ki a gödörbe esett lónak, a tűzoltók szedték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi a készüléken, így a tömeggyártás sem lehet messze.","shortLead":"Friss hírek szerint úrrá lett a Galaxy Fold problémáin a Samsung, a dél-koreai gyártó már az utolsó simításokat végzi...","id":"20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e58c8a-beef-4e30-ad89-a63964dbd87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 12:03","title":"A Samsung állítólag megjavította az összehajtható telefonját, és hamarosan meg is mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal együttműködő Olaszországot okolja a DW német hírportál elemzője azért, hogy a vártnál is sokkal nehezebben ment az EU-s toptisztségek elosztása. A portál szerint nem fog javulni a helyzet.","shortLead":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal...","id":"20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ee59d7-317f-4e60-b001-5cc5da48eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","timestamp":"2019. július. 03. 11:57","title":"A visegrádi négyek és Salviniék még sok fejfájást fognak okozni az EU-ban – német vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több fiatal fog elmenni.","shortLead":"A Momentum előválasztáson elindult politikusa azt mondta, lehangoló tüntetés volt az MTA előtti. Szerinte egyre több...","id":"20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8f882-f532-4636-823d-44d4b6da4eea","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_KerpelFronius_Minel_tobbet_gyur_maga_ala_a_maffiaallam_annal_rosszabb_lesz_itt_elni","timestamp":"2019. július. 03. 09:04","title":"Kerpel-Fronius: Minél többet gyűr maga alá a maffiaállam, annál rosszabb lesz itt élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]