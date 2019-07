Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10981978-1e48-4ec8-88ff-b37e0b2f873e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon ruhára, egészségügyre vagy rekreációra költ többet egy átlagos magyar család? Most minden kiderült az Eurostat adataiból. ","shortLead":"Vajon ruhára, egészségügyre vagy rekreációra költ többet egy átlagos magyar család? Most minden kiderült az Eurostat...","id":"20190703_eurostat_haztartas_2017_kiadas_koltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10981978-1e48-4ec8-88ff-b37e0b2f873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f685bd-b510-4972-a98a-2bbc3a95862e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_eurostat_haztartas_2017_kiadas_koltseg","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Kiderült, mire költi pénzét a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","shortLead":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","id":"20190703_brabus_c63_s_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf76eb0-6100-4a5c-b5e7-7eb7e32a7d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_brabus_c63_s_autos_video","timestamp":"2019. július. 03. 17:42","title":"Videó: A nyugalom megzavarására igen alkalmas egy ilyen 800 lóerős Brabus C63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae9dc49-b93f-4268-91e5-fd665b4ed5f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"10 napja várják, de se híre, se hamva Lacina Traorénak. ","shortLead":"10 napja várják, de se híre, se hamva Lacina Traorénak. ","id":"20190703_Felszivodott_az_Ujpest_Afrikakupagyoztes_csatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae9dc49-b93f-4268-91e5-fd665b4ed5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2066a57e-b0db-4514-97c6-19f37223e02d","keywords":null,"link":"/sport/20190703_Felszivodott_az_Ujpest_Afrikakupagyoztes_csatara","timestamp":"2019. július. 03. 11:18","title":"Felszívódott az Újpest Afrika-kupa-győztes csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf0144-d12a-4ba6-99f8-905c1072196e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 2019-es volt a valaha regisztrált legmelegebb június hónap világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely a globális felmelegedés miatt várhatóan ismétlődni fog.","shortLead":"A 2019-es volt a valaha regisztrált legmelegebb június hónap világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely...","id":"20190703_legmelegebb_junius_valaha_hohullam_klimakutatas_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf0144-d12a-4ba6-99f8-905c1072196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481eaacf-9ad9-42ff-bba2-33ff7175a515","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_legmelegebb_junius_valaha_hohullam_klimakutatas_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 03. 07:17","title":"Soha olyan meleg nem volt még június, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többé nem probléma a késés.","shortLead":"Többé nem probléma a késés.","id":"20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d740c84-cbf5-4c08-aa71-996c38cb4243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bda4c8-1682-48dc-b451-3653140dea7d","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Valaki_letett_egy_wct_egy_buszmegalloban_majd_jott_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"Valaki letett egy WC-t egy buszmegállóban, majd jött a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F. Zimmermann, a világ egyik legbefolyásosabb munkapiaci professzora, az Európai Tudományos Akadémia közgazdasági szekciójának vezetője, az Európai Bizottság és a Világbank tanácsadója, aki néhány hónapig a Közép-európai Egyetemen (CEU) is tanított. ","shortLead":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F...","id":"20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d7f45e-efe6-4dcd-ae6d-c5224d00399c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","timestamp":"2019. július. 03. 12:32","title":"Elmagyarázták, miért hibázik Magyarország a menekültek démonizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23f4723-1329-444d-9706-e562d7d4b412","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A manchesteri elektronikus zenei duó november 28-án lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","shortLead":"A manchesteri elektronikus zenei duó november 28-án lép fel a Barba Negrában.\r

\r

","id":"20190702_Jon_a_Lamb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23f4723-1329-444d-9706-e562d7d4b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9866d-f170-4f4b-abb6-eec35c66e542","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Jon_a_Lamb","timestamp":"2019. július. 02. 15:16","title":"Jön a Lamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]