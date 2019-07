Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","shortLead":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","id":"20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d6f7a-ab2f-453a-a8b9-446af7ec8118","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","timestamp":"2019. július. 04. 09:04","title":"A Kutyapárt csak ott állít fővárosi jelöltet, ahol „lehet tudni, hogy az ellenzéki induló egy bűnöző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1827c57-26d1-4dbf-822c-e125d735bb89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évek után költözhetett be fantasztikus új játszóhelyére a fővárosi Millenárison a Nemzeti Táncszínház. Ám most kiderült, a bérleti díj elviszi az állami támogatás egészét vagy oroszlánrészét, és megkezdődtek az elbocsátások is.\r

\r

","shortLead":"Évek után költözhetett be fantasztikus új játszóhelyére a fővárosi Millenárison a Nemzeti Táncszínház. Ám most...","id":"20190704_Oriasi_berleti_dij_kirugasok_aldas_helyett_atok_a_Nemzeti_Tancszinhaz_uj_epulete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1827c57-26d1-4dbf-822c-e125d735bb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b18bbe-c741-47b2-87fe-a0c7938fa294","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Oriasi_berleti_dij_kirugasok_aldas_helyett_atok_a_Nemzeti_Tancszinhaz_uj_epulete","timestamp":"2019. július. 04. 14:10","title":"Óriási bérleti díj, kirúgások: áldás helyett átok a Nemzeti Táncszínház új épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túl erős szorongás a környezeti változás miatt álmatlanságot, pánikrohamokat is okozhat.\r

\r

","shortLead":"A túl erős szorongás a környezeti változás miatt álmatlanságot, pánikrohamokat is okozhat.\r

\r

","id":"20190704_Sokan_mar_bele_is_betegedtek_a_klimavaltozasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fc19b8-98c2-46bc-9ee7-33fe2ba75e03","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Sokan_mar_bele_is_betegedtek_a_klimavaltozasba","timestamp":"2019. július. 04. 06:23","title":"Sokan már bele is betegedtek a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira elfajult egy éjszaka, hogy szexuális fajtalanságba torkollt – tudta meg a hvg.hu. Hogy mindez úgynevezett rendszabályozás volt-e a debreceni honvédiskola kollégiumában, az nem derülhetett ki, sőt a bántalmazásról egyáltalán nem értesítették a hatóságokat, csak amikor rákérdeztünk, hogyan tussolhatták el a bűncselekmény gyanúját felvető ügyet. Pedig a Benkő Tibor minisztériumára nézve kínos ügy még májusban, egy politikailag kényes időszakban történt, az érintett diákokat egy belső eljárásban gyorsan eltávolították az ország egyetlen honvéd középiskolájából. Most, hogy a megszerzett információk birtokában kérdőre vontuk az állami iskolát, maga a minisztérium kezdeményezte a rendőrségi nyomozást.","shortLead":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira...","id":"20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e56b87-db5f-46cf-8113-59e9b2e4b772","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","timestamp":"2019. július. 04. 06:30","title":"Lekötözős „játékból” lett fajtalanság az Orbán-kormány honvédiskolájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ajszultan Nazarbajevet bíróság elé állították Londonban az eset miatt.","shortLead":"Ajszultan Nazarbajevet bíróság elé állították Londonban az eset miatt.","id":"20190705_kabitoszer_nurszultan_nazarbajev_unoka_rendor_birosag_vadlott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6327a58-c0b2-4d94-892d-5a9cbd47e536","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_kabitoszer_nurszultan_nazarbajev_unoka_rendor_birosag_vadlott","timestamp":"2019. július. 05. 09:39","title":"Bekokainozva harapott meg egy rendőrt a volt kazah elnök unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről számoltak be. ","id":"20190705_husevo_bakterium_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce7d695-a9bd-4f93-a413-d96a2c594fee","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_husevo_bakterium_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. július. 05. 06:35","title":"Húsevő baktériumok fertőznek az USA keleti partvidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összesen 41 lakóépület vált lakhatatlanná, 101 embert rokonoknál, tizenhármat önkormányzati lakásokban, illetve tornateremben helyeztek el.","shortLead":"Összesen 41 lakóépület vált lakhatatlanná, 101 embert rokonoknál, tizenhármat önkormányzati lakásokban, illetve...","id":"20190704_Tobb_mint_otezer_epuletet_rongalt_meg_a_mult_heti_vihar_Szabolcsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98879bbc-3160-4372-8967-89c01735eb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Tobb_mint_otezer_epuletet_rongalt_meg_a_mult_heti_vihar_Szabolcsban","timestamp":"2019. július. 04. 21:11","title":"Több mint ötezer épületet rongált meg a múlt heti vihar Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807f677e-2d93-407f-8eb4-e2a7fd3eb364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpabúrái elolvadtak. ","shortLead":"A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpabúrái elolvadtak. ","id":"20190703_Tuzveszben_semmisult_meg_45_ezer_hordo_bourbon_whisky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807f677e-2d93-407f-8eb4-e2a7fd3eb364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42904c-21b4-4c10-82a2-2ff1992bf9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Tuzveszben_semmisult_meg_45_ezer_hordo_bourbon_whisky","timestamp":"2019. július. 03. 19:27","title":"Tűzvészben semmisült meg 45 ezer hordó bourbon whisky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]