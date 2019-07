Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Lieb, a Google Fotók vezetője Twitteren folytatott hosszú diskurzust a követőivel arról, milyen frissítések kellenének a szolgáltatásba. Ki is derült néhány konkrétum.","shortLead":"David Lieb, a Google Fotók vezetője Twitteren folytatott hosszú diskurzust a követőivel arról, milyen frissítések...","id":"20190704_google_fotok_google_photos_arcfelismeres_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57da99f-4809-4b1d-bab5-c889b36e651d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_google_fotok_google_photos_arcfelismeres_frissites","timestamp":"2019. július. 04. 09:33","title":"Régóta vágyott funkciókat kaphat az androidos Google Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili balesetről szóló minisorozatát. A film fő üzenetei véleményem szerint valójában nem is elsősorban a csernobili balesetről és nem is az atomenergiáról, hanem arról a hibás társadalmi/irányítási rendszerről szólnak, ami elvezetett ehhez a szörnyű balesethez.","shortLead":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili...","id":"20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf08ce-f9ac-4a20-9272-63994e42bc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","timestamp":"2019. július. 04. 20:30","title":"Aszódi Attila: Egy nukleáris mérnök gondolatai a Csernobil-sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5ecf5c-457c-4a21-8489-575e7022d020","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Mindent kétszer mond – öt írás a Velencei Biennáléról / Független – új rovat Budapest önszerveződő, nonprofit tereiről / Első köztársaság – Csehszlovákia művészete 1918–1938 / Fekete, fehér, igen, nem – Whitney Biennálé a Trump-érában / Kollektív álmok, burzsuj villák – modern építészet a Horthy-korban / Öko versus luxus – az Art Basel újításai / A Föld megmentéséért – életmentő építészet Bécsben

","shortLead":"Mindent kétszer mond – öt írás a Velencei Biennáléról / Független – új rovat Budapest önszerveződő, nonprofit tereiről...","id":"20190705_Megjelent_a_Muerto_2019_juliusaugusztusi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5ecf5c-457c-4a21-8489-575e7022d020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433769dd-1e8d-4f2e-88a5-9f377edd1d1b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190705_Megjelent_a_Muerto_2019_juliusaugusztusi_lapszama","timestamp":"2019. július. 05. 11:19","title":"Megjelent a Műértő 2019 július–augusztusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira elfajult egy éjszaka, hogy szexuális fajtalanságba torkollt – tudta meg a hvg.hu. Hogy mindez úgynevezett rendszabályozás volt-e a debreceni honvédiskola kollégiumában, az nem derülhetett ki, sőt a bántalmazásról egyáltalán nem értesítették a hatóságokat, csak amikor rákérdeztünk, hogyan tussolhatták el a bűncselekmény gyanúját felvető ügyet. Pedig a Benkő Tibor minisztériumára nézve kínos ügy még májusban, egy politikailag kényes időszakban történt, az érintett diákokat egy belső eljárásban gyorsan eltávolították az ország egyetlen honvéd középiskolájából. Most, hogy a megszerzett információk birtokában kérdőre vontuk az állami iskolát, maga a minisztérium kezdeményezte a rendőrségi nyomozást.","shortLead":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira...","id":"20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e56b87-db5f-46cf-8113-59e9b2e4b772","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","timestamp":"2019. július. 04. 06:30","title":"Lekötözős „játékból” lett fajtalanság az Orbán-kormány honvédiskolájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja a túlzottdeficit-eljárás megindítását.","shortLead":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja...","id":"20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3aa13-b1a6-48f0-acf2-e85121b86543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:47","title":"Brüsszel egyelőre nem indít eljárást a brutális olasz hiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","shortLead":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","id":"20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd7b15f-bfa2-43f9-96f7-3008b3a05039","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","timestamp":"2019. július. 04. 14:15","title":"Miért fontos elgondolkodni azon, kinek segíthetünk mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb142c-42c8-445c-ae4f-b9ee890f48fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Tippjatek_1010_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40_kiallitas_szavazzon","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Tippjáték 10/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap elszökött, ma elfogták Palotáson azt a férfit, aki fél napig úgy érezhette, túljárt a rendőrség eszén.","shortLead":"Tegnap elszökött, ma elfogták Palotáson azt a férfit, aki fél napig úgy érezhette, túljárt a rendőrség eszén.","id":"20190704_Fel_napig_volt_szokesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08efa38-360a-4e15-854f-f648d0494319","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Fel_napig_volt_szokesben","timestamp":"2019. július. 04. 12:02","title":"Fél napig volt szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]