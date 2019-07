Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple mobilfizetési szolgáltatásához.","shortLead":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple...","id":"20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd825ab-7d30-47e2-90fd-d41855e99088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","timestamp":"2019. július. 04. 11:03","title":"Mostantól mindenki számára elérhető az Apple Pay Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d8a9b5-54f1-4974-a21b-2e8e8cf2789f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázták az eladásokat 2019 első felében.","shortLead":"Megduplázták az eladásokat 2019 első felében.","id":"20190705_Sosem_vettek_meg_ennyi_Lamborghinit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8a9b5-54f1-4974-a21b-2e8e8cf2789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba48c772-226e-46b6-b4cf-b7e01bed2621","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Sosem_vettek_meg_ennyi_Lamborghinit","timestamp":"2019. július. 05. 07:14","title":"Sosem vettek még ennyi Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új előfizetői számára duplázást hirdetett, a meglévő ügyfeleknek pedig 5 gigabájtnyi ingyenes adatforgalmat biztosít nyárra a Telenor.","shortLead":"Új előfizetői számára duplázást hirdetett, a meglévő ügyfeleknek pedig 5 gigabájtnyi ingyenes adatforgalmat biztosít...","id":"20190705_telenor_ingyenes_mobilnet_duplazas_aktivalas_mytelenor_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a1801-6b37-42ed-b038-1db1f6111a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_telenor_ingyenes_mobilnet_duplazas_aktivalas_mytelenor_alkalmazas","timestamp":"2019. július. 05. 08:03","title":"+5 GB mobilnetet kap ingyen a Telenortól, ha ezt bekapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","shortLead":"High on Pompelo címmel jelent meg a zenekar új EP-je, a címadó dalhoz izgalmas klip is készült.","id":"20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5da4df1b-76d1-4243-9195-42975baa7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6583400-fca5-41a2-8aab-bcd4074038ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Erotikuspszichoklippel_jelentkezett_a_Saverne","timestamp":"2019. július. 04. 15:58","title":"Erotikus-pszicho-klippel jelentkezett a Saverne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","shortLead":"Mobilon is lehet jegyet venni a fővárosi állatkertbe.","id":"20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=debc0341-1c2b-4489-a146-35c7e2afeb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596a2e06-9c66-4b63-839a-d67aaabf2292","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_fovarosi_allatkert_uj_jegyvasarlasi_format_inditott","timestamp":"2019. július. 04. 12:20","title":"A fővárosi állatkert új jegyvásárlási formát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","shortLead":"Régészeti és genetikai vizsgálatok fejtették meg, honnan származnak a filiszteusok.","id":"20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1ae902-5458-477e-a255-916b0ebe65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd097b-d723-4d43-af4f-a5816dddec51","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_DelEuropabol_erkezhettek_Izraelbe_az_Oszovetseg_rosszfiui","timestamp":"2019. július. 04. 10:36","title":"Az ószövetségi rosszfiúk Európából érkezhettek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy pontosan mennyire gyors az amerikai gyártó legújabb villanyautó-töltője.","id":"20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c8528-45a4-4870-bdbe-3e9b17944585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_percenkent_24_kilometernyi_hatotav_toltheto_az_uj_teslakba","timestamp":"2019. július. 05. 06:41","title":"Percenként 24 kilométernyi hatótáv tölthető az új Teslákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány bank nem készült fel időben, ezért az MNB 2020. márciusra tolta ki az azonnali fizetési rendszer indulását. A bankoknak szeptembertől hozzáférést kell biztosítaniuk rendszereikhez külső pénzügyi szolgáltatóknak. A kettő együtt új szolgáltatásokat, az ügyfelekért folytatott háborút jelent.","shortLead":"Néhány bank nem készült fel időben, ezért az MNB 2020. márciusra tolta ki az azonnali fizetési rendszer indulását...","id":"20190703_Marciusban_sosem_latott_bankhaboru_indul_a_magyarok_kegyeiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e07f7-ef5c-4904-aff1-9a8f7a571864","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Marciusban_sosem_latott_bankhaboru_indul_a_magyarok_kegyeiert","timestamp":"2019. július. 03. 16:10","title":"Megmagyarázta az MNB, miért ragaszkodnak a magyarok a készpénzhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]