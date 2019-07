Három nap alatt összedobták Gulyás Mártonék perköltségét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","shortLead":"Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasznunkra is lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk állítani.","id":"20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd7b15f-bfa2-43f9-96f7-3008b3a05039","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190704_Miert_fontos_elgondolkodni_azon_kinek_segithetunk_mi","timestamp":"2019. július. 04. 14:15","title":"Miért fontos elgondolkodni azon, kinek segíthetünk mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c81fb9-0c6a-41c0-9f77-e0bb432b4c53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ruska Viktória, a Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője körlevélben búcsúzott a cég partnereitől.","shortLead":"Ruska Viktória, a Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője körlevélben búcsúzott a cég partnereitől.","id":"20190704_13_ev_utan_tavozik_a_magyar_Suzuki_kommunikacios_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c81fb9-0c6a-41c0-9f77-e0bb432b4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a056a5c3-5490-414a-bbb9-33161ba7ead0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_13_ev_utan_tavozik_a_magyar_Suzuki_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2019. július. 04. 11:47","title":"13 év után távozik a magyar Suzuki kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami az egyetlen bankautomata volt a településen. Helyette egyelőre a „Takarék-busz” megy majd Hortobágyra hetente egyszer.","shortLead":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami...","id":"20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce62073-a622-4eb2-ac60-76c21e515de0","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","timestamp":"2019. július. 04. 10:44","title":"Leszerelték Hortobágy egyetlen bankautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műszaki karbantartási munkálatok folynak majd csütörtökről péntekre virradó éjszaka az RTL rendszerében, emiatt hat órán át teljes adásszünet lesz a legnézettebb tévécsatornán.","shortLead":"Műszaki karbantartási munkálatok folynak majd csütörtökről péntekre virradó éjszaka az RTL rendszerében, emiatt hat...","id":"20190704_rtl_klub_adasszunet_miert_nincs_adas_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2b76d-3f4f-4cb6-83e4-e95a0d97c662","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_rtl_klub_adasszunet_miert_nincs_adas_karbantartas","timestamp":"2019. július. 04. 08:03","title":"Ma éjjel elsötétül az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott halászhálók, kötelek.","shortLead":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott...","id":"20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89592fef-5341-472f-ac1b-ad1648f15aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","timestamp":"2019. július. 05. 16:03","title":"Ezernél is több cápa és rája pusztult már el az óceáni szemét miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész 98 éves volt. ","shortLead":"A zenész 98 éves volt. ","id":"20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952f012c-18dd-4f42-918d-a20d47a853f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a5637-1c94-4056-98a7-b7afaba718a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Meghalt_Tabanyi_Mihaly_harmonikamuvesz","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Meghalt Tabányi Mihály harmonikaművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dec84-8541-47ca-b778-b546af7e30fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fodor Ibolya cégével társasházak takarítását végezte, de a bevételnek csak egy része után fizetett adót.\r

","shortLead":"Fodor Ibolya cégével társasházak takarítását végezte, de a bevételnek csak egy része után fizetett adót.\r

","id":"20190704_Koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_a_pecsi_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dec84-8541-47ca-b778-b546af7e30fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703daa69-b494-4b70-8327-14cf5553beba","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Koltsegvetesi_csalas_miatt_iteltek_el_a_pecsi_kepviselot","timestamp":"2019. július. 04. 20:07","title":"Költségvetési csalás miatt ítélték el a pécsi képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd76f70-d973-473a-bbf3-77d24caf474a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Pénteken adják át a Vasas új stadionját a Fáy utcában. A tervezettnél hónapokkal később fejezték be a munkát, a költségek pedig jelentősen meghaladták a kezdeti elképzeléseket és végül 8,1 milliárdnál álltak meg. Ott voltunk a stadionbejáráson, azokat a tereket kerestük, amelyek - a jegyeladáson kívül - bevételt hozhatnak a csapatnak és az üzemeltetőnek. Hiába vagyunk ugyanis jók stadionépítésben, ha az új létesítményeket sokszor nem tudják sikerrel működtetni.","shortLead":"Pénteken adják át a Vasas új stadionját a Fáy utcában. A tervezettnél hónapokkal később fejezték be a munkát...","id":"20190705_Vasas_stadion_labdarugas_uzemeltetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd76f70-d973-473a-bbf3-77d24caf474a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550596ac-96ec-4728-b93d-d2f67a9a819b","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Vasas_stadion_labdarugas_uzemeltetes","timestamp":"2019. július. 05. 14:00","title":"Hogyan lehet úgy stadiont üzemeltetni, hogy az meg is érje? A Vasas megpróbálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]