[{"available":true,"c_guid":"14ebfc28-0b40-4e78-8404-f4014a9d6292","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultikus regények és videójáték alapján Magyarországon forgatott fantasy sorozatot a Netflix.","shortLead":"A kultikus regények és videójáték alapján Magyarországon forgatott fantasy sorozatot a Netflix.","id":"20190703_Mutatjuk_az_elso_hivatalos_kepeket_a_Witchersorozatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ebfc28-0b40-4e78-8404-f4014a9d6292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8355e3c4-3863-4b4d-8c28-cb61919bbb01","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Mutatjuk_az_elso_hivatalos_kepeket_a_Witchersorozatbol","timestamp":"2019. július. 03. 14:04","title":"Mutatjuk az első hivatalos képeket a Witcher-sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelet a dolgozók név nélkül küldték el, mert félnek a retorzióktól.","shortLead":"A levelet a dolgozók név nélkül küldték el, mert félnek a retorzióktól.","id":"20190704_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinikai_tomb_klima_muto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857f18fa-f9eb-4dcd-9ad7-7f41724e6021","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinikai_tomb_klima_muto","timestamp":"2019. július. 04. 14:34","title":"Klímapara: a Semmelweis dolgozói levélben cáfolják az intézmény hivatalos válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. 