[{"available":true,"c_guid":"be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) szerint több Airbus A380-as esetében is probléma lehet a szárnyak szerkeszeti integritásával.","shortLead":"A Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) szerint több Airbus A380-as esetében is probléma lehet a szárnyak...","id":"20190708_airbus_a380_szarny_repedes_javitas_europai_repulesbiztonsagi_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b541820-132c-4bff-ad3d-2a97a81e4cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_airbus_a380_szarny_repedes_javitas_europai_repulesbiztonsagi_ugynokseg","timestamp":"2019. július. 08. 08:33","title":"Gond lehet az Airbusnál, repedések lehetnek az A380-asok szárnyain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","shortLead":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","id":"20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de2cded-b646-440f-954c-0d1bfca1707b","keywords":null,"link":"/kkv/20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 09. 13:02","title":"Szalmonellás kutyaeledelt hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent Péter-bazilikában, hat évvel azután, hogy látogatást tett a menekülteket gyakran fogadó Lampedusa szigetén.","shortLead":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent...","id":"20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8f543b-b665-4cd9-9108-0a1a3b1702c6","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","timestamp":"2019. július. 08. 13:59","title":"Ferenc pápa: A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9caa10-c2ea-4b9b-aa5e-dde4e8767258","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az egyik asszisztencia szolgáltató összeszedte a leggyakoribb segélykérések jellemzőit. 