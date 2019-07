Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A baleset a 8413-as út 13-as kilométerszelvényében, Bánhalmapuszta térségében történt. 2019. július. 08. 08:31 Fának csapódott és azonnal meghalt egy 21 éves nő Bánhalmapusztánál Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül. 2019. július. 07. 18:28 Minden ötödik emberét kirúghatja hamarosan a Deutsche Bank Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos. 2019. július. 09. 15:40 Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge Analytica-botrány után. 2019. július. 08. 10:33 66 milliárd forintnyi büntetést kaphat a British Airways, mert kiszivárogtak az utasok adatai Holnap lehet, hogy a Balaton nyer. 2019. július. 09. 15:13 Ugyanolyan meleg a Balaton, mint a levegő Nem szólt a Magyar Telekom időben az előfizetőinek, hogy rövidebb határidőt ad a számlák befizetésére, büntetett az NMHH. 2019. július. 09. 12:56 25 millió forintra büntették a Magyar Telekomot 1510 férőhelyes sportcsarnokot építhet a ZÁÉV és az Épkar Zrt. 2019. július. 09. 10:01 Közel nyolcmilliárd forintért épülhet új sportcsarnok Budapesten Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is képernyő uralja. Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is képernyő uralja. 2019. július. 09. 14:03 A Huawei is a kijelző alá tenné a kamerát, de kicsit máshogy, mint mások