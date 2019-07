Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","shortLead":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","id":"20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5afa238-2f95-4c32-9ac3-df36eac7c94b","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","timestamp":"2019. július. 11. 13:59","title":"Román színész játssza Orbán Viktort az Angela Merkelről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg is részt vett játékosként a meccsen, de ezúttal az nem róluk szólt.","id":"20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c42ace-8dcf-42bd-a03f-65b3919904d7","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Ellopta_a_showt_hercegi_lovaspolomeccsen_Meghan_Markle_es_karjan_a_kis_Archie","timestamp":"2019. július. 12. 08:18","title":"Ellopta a show-t a hercegi lovaspólómeccsen Meghan Markle és karján a kis Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző kínai hajóhoz – jelentette a China Daily című kínai pártlap. ","shortLead":"Forgalomba helyezték Kína első saját gyártású jégtörőjét, amely már az idén csatlakozik három, sarkköri kutatást végző...","id":"20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab643a3e-14fb-4669-b9b8-943daca06a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9b1ff-3f85-4d7f-916b-0dc3ddb01692","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_hosarkany_2_kina_elso_jegtoro_hajoja","timestamp":"2019. július. 12. 12:03","title":"Videó: Elindult a Hósárkány 2, Kína első saját jégtörője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan különböző eszközökkel veszik fel a harcot, az Országos Mentősszolgálat most Facebook-posztban segít tisztázni a tévhiteket.\r

\r

","shortLead":"Extrém UV-sugárzás és egyáltalán nyár idején könnyen leégünk, ami után erős fájdalom következik. Ez ellen sokan...","id":"20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff0e57-cba4-492a-b924-1e18166dd7e1","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tegyunke_tejfolt_az_egesi_serulesre","timestamp":"2019. július. 11. 19:07","title":"Tegyünk-e tejfölt az égési sérülésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","shortLead":"A lehető legrövidebb időn belül helyrehozzák.","id":"20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d56fa4b-31da-4290-95a0-08ed41e8f7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Kiderult_mitol_omlott_be_a_Dozsa_Gyorgy_uti_metrolejaro_lepcsojenek_fala","timestamp":"2019. július. 10. 14:52","title":"Kiderült, mitől omlott be a Dózsa György úti metrólejáró lépcsőjének fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a kocsik egy olyan elitklub tagjai, ahova csak jóval 1500 lóerő feletti produkcióval lehet belépni.","shortLead":"Ezek a kocsik egy olyan elitklub tagjai, ahova csak jóval 1500 lóerő feletti produkcióval lehet belépni.","id":"20190712_toplista_ezek_most_a_vilag_legerosebb_sportautoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56489e8e-de47-44d5-b51f-f76c432ebe44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a06433c-17e7-4453-82c8-9250102e5eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_toplista_ezek_most_a_vilag_legerosebb_sportautoi","timestamp":"2019. július. 12. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legerősebb sportautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","id":"20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3951a1ec-f364-44ec-9a1c-8c28beafc0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 16:46","title":"Egyre több a \"melegházasság\" Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 11-e a népesedési világnap. Ennek apropóján számolt kicsit a Népességtudományi Kutatóintézet.","shortLead":"Július 11-e a népesedési világnap. Ennek apropóján számolt kicsit a Népességtudományi Kutatóintézet.","id":"20190711_A_legrosszabb_forgatokonyv_szerint_6_millio_magyar_lesz_2070re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca3ede7-b752-418c-85dd-414f4f7abc42","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_legrosszabb_forgatokonyv_szerint_6_millio_magyar_lesz_2070re","timestamp":"2019. július. 11. 09:48","title":"A legrosszabb forgatókönyv szerint 6 millió magyar lesz 2070-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]