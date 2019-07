Interjút készített a 24.hu Klausmann Viktorral, a Szerencskerék egykori műsorvezetőjével, aki nemrég bejelentette: a Fidesz színeiben polgármesterjelölt lesz Gyöngyösön.

Klausmann szerint egy karácsonyi vásár után döntötte el, hogy beszáll a helyi politikába. "A Fő tér mellett hagyományosan egy vállalkozó csinál karácsonyi hangulatot kivilágítással, rénszarvassal, forró csokival, kis színpaddal, előadókkal, nagyon igényesen. A város főterén pedig a városvezetés felállított négy-öt elárusító bódét és egy lepukkant színpadot. Fájdalmas látvány volt, miközben nyilván itt ment el naponta a polgármester és a többi képviselő is. Hogy a fenébe nem szúrta a szemüket? Majdnem elsírtam magam, nem ezt érdemli Gyöngyös! Ez volt az utolsó cseppek egyike, ez billentett át."

Az egykori tévés azt mondta, jó barátságban van Horváth Lászlóval, Heves megye kettes számú választókörzetének országgyűlési képviselőjével, ő biztatta, hogy próbálja meg, induljon. "Laci évek óta biztat. Ráadásul van kihívás, mert a jelenlegi gyöngyösi városvezetés állatorvosi ló: egyharmad baloldal, egyharmad Jobbik, és egy kicsi Fidesz" – mondta.

A kérdésre, hogy mi vitte a Fidesz oldalára, azt mondta, 1987-88-ban, mikor még joghallgató volt, a jelenlegi Fidesz vezérkar több tagjától is tanulhatott a szakkollégiumokban. "Vidéki gyerek voltam, a kilencvenes évek elején, a nagy budapesti liberális világban nem volt keresnivalóm."

Azóta is vannak olyan kiemelkedő közéleti személyiségek, akik hosszú évek óta küldenek egy kártyát a születésnapomra

– mondta Klausmann, azt ugyanakkor nem részletezte, kikről van szó, csak annyit, "meghatározó politikai szereplők".

Beszélt arról is, hogy a kilencvenes évek végén is politizálhatott volna, ám a TV2-vel kötött szerződése ezt nem tette lehetővé. "A televíziózásban akkor a Lottóshow, a Szerencsekerék volt a fő profilom, ez 2001-ig így is maradt. Most teljesen más a helyzet: a kormánypárt ajánlásával indulok, a Fideszt tartom az egyetlen életképes pártnak, amelyikkel együtt tudok dolgozni" – tette hozzá.

Arról, hogy miről szól majd a kampánya, azt mondta, "beszélgetünk az emberekkel".

Ismerem a Mátrát, szeretem Gyöngyöst. Nem vagyok egy galád figura, akikkel együtt dolgoztam, nem csalódtak bennem. Amit ígértem, az megvalósult. Persze, tudom, a politika egészen más, ott nem fogok ígérgetni. Szó sincs ígéretcunamiról.

Azt is mondta, hogy a mai sajtó szerinte a politika mentén polarizálódott és kétpólusúvá vált. "Amerikában is kétfajta televízió, rádió létezik: így működik a liberálisok és a konzervatívok által tolt médiarendszer."

Klausmann szerint három dolog számít ma, "isten, család, haza. Isten nem azt jelenti, hogy minden nap templomba kell menni, hanem hogy higgy: magadban és a rendszerben, amelyben dolgozol. A család azt, hogy igyekezz a legtöbbet adni nekik, a haza pedig azt, hogy légy hű, és fizess becsülettel adót."

A fővárosi előválasztásról szólva azt mondta, "a demokrácia korrekt megnyilvánulása volt, legalább tisztul az ellenzék. Nekem sem lenne jó, ha 14-en állnának velem szemben, és csak kapkodnám a fejem, hogy mindenki összevissza dumál. Szóval nekem tetszett."