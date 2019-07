Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni az eseményeket.","shortLead":"Egykor a televízió közvetítette az Apollo-11 küldetés sikeres startját, ezúttal a YouTube-on lehet visszaidézni...","id":"20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0963e04c-c2ca-4b31-83f6-b2d0bbd2d394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b223e4-2fa8-4cc1-98df-a6aa8ac44296","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_holdraszallas_apollo_11_kennedy_urkozpont_kiloves_video","timestamp":"2019. július. 17. 09:03","title":"Videón a történelmi pillanat: így indultak el a Hold felé 50 éve Neil Armstrongék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","shortLead":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","id":"20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a432f-e8b4-49f0-8d12-19b8f8ed4f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. július. 16. 10:33","title":"Ez a mobil kapja meg elsőként a Qualcomm új csúcsprocesszorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét, amit a hvg.hu tárt fel. Utána ennek valóságát megerősítették, de az iskolaigazgató meghallgatását és a többi részletet 10 évre titkosították. Kósa Lajos próbálta magyarázni az iskola fenntartója, a Honvédelmi Minisztérium számára érzékeny ügyet, és nem mondta meg, miért csak akkor tett feljelentést a tárca, amikor lapunk kiderítette, mi történt a kollégiumban. Abban érthetően teljes volt az egyetértés a kormánypárti és ellenzéki tagok között, hogy minden hasonló erőszak elítélendő.","shortLead":"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága hétfőn zárt ülésén tárgyalta a debreceni honvédiskolában történt erőszak ügyét...","id":"20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c527ad75-ce33-4c3e-bc1e-7b858b6ddb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Titkositottak_a_katonai_iskolaban_tortent_szexualis_fajtalansag_bizottsagi_kivizsgalasat","timestamp":"2019. július. 15. 14:38","title":"Titkosították a katonai iskolában történt szexuális fajtalanság bizottsági kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Alertben, a Föld legészakibb lakott helyén 21 Celsius-fokot mértek vasárnap.","shortLead":"Alertben, a Föld legészakibb lakott helyén 21 Celsius-fokot mértek vasárnap.","id":"20190716_eszaki_sark_alert_meroallomas_abszolut_homersekleti_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ebdd1-edfc-42e3-a5b5-b01e7cb5361f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_eszaki_sark_alert_meroallomas_abszolut_homersekleti_csucs","timestamp":"2019. július. 16. 21:18","title":"Elképesztően meleg volt az Északi-sark közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","shortLead":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","id":"20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33306991-5f84-4380-b77e-599fda4e0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:17","title":"Holtan találtak egy idős nőt egy orvosi rendelő mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec57d5-4115-4e82-aac7-4ceb5cdcffc4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az UNESCO-nak nagyon nem tetszik, amit a kormány a világörökségi helyszínekkel, például a Budai Várral csinál, így kérdés az, hogy mire készülnek a szintén annak számító Andrássy úton, ahol szerzett már ingatlant a Miniszterelnökség, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is.","shortLead":"Az UNESCO-nak nagyon nem tetszik, amit a kormány a világörökségi helyszínekkel, például a Budai Várral csinál...","id":"20190717_andrassy_ut_terezvaros_vilagorokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ec57d5-4115-4e82-aac7-4ceb5cdcffc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08863e0-62b2-41ec-b24e-31f1aa45c99d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_andrassy_ut_terezvaros_vilagorokseg","timestamp":"2019. július. 17. 06:30","title":"Orbán és Tarlós megegyeztek a NER főutcájának felújításáról, de most titkolóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari tulajdonosa a katalánok újabb ajánlatát a brazil csatárért.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari...","id":"20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df1e7d-bba3-4dfd-8492-871595d2edd7","keywords":null,"link":"/sport/20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","timestamp":"2019. július. 16. 17:10","title":"Kikacagta a PSG tulajdonosa a Barcelona ajánlatát Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","shortLead":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","id":"20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd166f-7dc1-44a7-8c2b-2054e58758c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","timestamp":"2019. július. 17. 05:48","title":"Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]