[{"available":true,"c_guid":"28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Defibrillátorokat, lélegeztetőgépeket, infúziós pumpákat kaptak.","shortLead":"Defibrillátorokat, lélegeztetőgépeket, infúziós pumpákat kaptak.","id":"20190716_16_milliard_forintert_vett_gepeket_a_Mentoszolgalatnak_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28030bfc-8871-4df4-9575-fe0793154b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ecadb5-1744-4701-8699-d3b60f28f080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_16_milliard_forintert_vett_gepeket_a_Mentoszolgalatnak_az_allam","timestamp":"2019. július. 16. 12:57","title":"1,6 milliárd forintért vett gépeket a Mentőszolgálatnak az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","shortLead":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","id":"20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded1949-591c-4780-9b29-d6941c082a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","timestamp":"2019. július. 16. 14:15","title":"Hogyan működik a csordaszellem? És miként hasznosíthatjuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös életfogytiglant plusz 30 év börtönt kapott.","shortLead":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös...","id":"20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa0e76d-e821-448b-8aee-387bdc2c8020","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","timestamp":"2019. július. 17. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a Köpcös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. ","shortLead":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és...","id":"20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845121c4-a837-4b0d-9072-fb801ae43026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","timestamp":"2019. július. 17. 09:50","title":"Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják, hogy a Baradla-barlang újkőkori kultuszhely lehetett.","shortLead":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják...","id":"20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d3b68-93ae-4c16-8aec-8ec9e7c7dc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","timestamp":"2019. július. 17. 16:22","title":"Már külföldön is híre ment az Aggteleki-cseppkőbarlangban felfedezett kincseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mezőberényben tízmilliót spórolnak ezzel, ott augusztustól lesz mentős az orvosi ügyeletes. De az orvosi kamara szerint ez megengedhetetlen precedens.","shortLead":"Mezőberényben tízmilliót spórolnak ezzel, ott augusztustól lesz mentős az orvosi ügyeletes. De az orvosi kamara szerint...","id":"20190718_Egyre_tobb_helyen_orvos_helyett_mentotiszti_viszi_az_ugyletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ca93fb-688b-46d4-82c8-750062022db7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Egyre_tobb_helyen_orvos_helyett_mentotiszti_viszi_az_ugyletet","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"Egyre több helyen mentőtiszt viszi orvos helyett az ügyeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accb4f2c-d721-454d-8456-f1092b0913ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan induló bajnokságban 4x4-es hajtású elektromos autók mennek a világ legextrémebb terepviszonyai között.","shortLead":"A hamarosan induló bajnokságban 4x4-es hajtású elektromos autók mennek a világ legextrémebb terepviszonyai között.","id":"20190716_Ilyen_autokkal_mennek_majd_Extreme_Eben_amelyet_a_Himalajan_Deli_Sarkon_az_Amazonasnal_rendeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=accb4f2c-d721-454d-8456-f1092b0913ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a4d3d4-5ed4-4be7-9bf4-f6aedd072883","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Ilyen_autokkal_mennek_majd_Extreme_Eben_amelyet_a_Himalajan_Deli_Sarkon_az_Amazonasnal_rendeznek","timestamp":"2019. július. 16. 14:42","title":"Ilyen autókkal mennek majd az Extreme E-ben: a Himaláján, a Déli-sarkon, az Amazonasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41","c_author":"","category":"elet","description":"Július 26-án tartják a strandok éjszakáját, a 10. évét ünneplő rendezvényhez idén több mint 40 fürdő csatlakozott országszerte.","shortLead":"Július 26-án tartják a strandok éjszakáját, a 10. évét ünneplő rendezvényhez idén több mint 40 fürdő csatlakozott...","id":"20190716_Tobb_mint_negyven_furdo_tart_nyitva_a_Strandok_ejszakajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7b83e8-7d24-43d8-b027-7cea34273a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e8cc8-625e-46ce-94cf-d84121dcc0f5","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Tobb_mint_negyven_furdo_tart_nyitva_a_Strandok_ejszakajan","timestamp":"2019. július. 16. 13:52","title":"Több mint negyven fürdő tart nyitva a strandok éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]