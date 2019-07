Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A karmester a HVG-nek adott interjúban beszélt arról, hogy egy-két hamis hangot miért tart bocsánatos bűnnek.","shortLead":"A karmester a HVG-nek adott interjúban beszélt arról, hogy egy-két hamis hangot miért tart bocsánatos bűnnek.","id":"20190718_Fischer_Adam_Ha_a_politikusok_parszor_vezenyelnenek_egy_szimfonikus_zenekart_a_vilag_jobb_hely_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348ceed-b78d-4bbe-8ed0-9915eca6c047","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Fischer_Adam_Ha_a_politikusok_parszor_vezenyelnenek_egy_szimfonikus_zenekart_a_vilag_jobb_hely_lenne","timestamp":"2019. július. 18. 12:04","title":"Fischer Ádám: Ha a politikusok párszor vezényelnének egy szimfonikus zenekart, a világ jobb hely lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lódarazsak képesek megjegyezni és sokáig megőrizni az emlékezetükben a különböző szagokat – állapították meg kínai kutatók.","shortLead":"A lódarazsak képesek megjegyezni és sokáig megőrizni az emlékezetükben a különböző szagokat – állapították meg kínai...","id":"20190718_lodarazsak_szaglasa_emlekezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df556b0e-bdd1-4461-8db5-cb697ae1b5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_lodarazsak_szaglasa_emlekezet","timestamp":"2019. július. 18. 12:03","title":"Meglepő dolog derült ki a lódarazsakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478c00d9-53c8-45a5-90ac-e0f8c6013d57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az észak-iraki Kurdisztán székhelyén merényletet követtek el három ember ellen egy étteremben. A gyilkosságról eddig egymásnak ellentmondó információk szivárogtak ki, de egy török diplomata biztosan van az áldozatok között. Törökország bosszút ígér. ","shortLead":"Az észak-iraki Kurdisztán székhelyén merényletet követtek el három ember ellen egy étteremben. A gyilkosságról eddig...","id":"20190717_A_torok_fokonzul_helyettese_lehet_az_egyik_Irakban_meggyilkolt_diplomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478c00d9-53c8-45a5-90ac-e0f8c6013d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6fa23-557e-4e5f-88cb-fcc6616e14bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_A_torok_fokonzul_helyettese_lehet_az_egyik_Irakban_meggyilkolt_diplomata","timestamp":"2019. július. 17. 20:16","title":"A török főkonzul helyettese lehet az egyik Irakban meggyilkolt diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon keresztül lehet fizetni. Alapesetben az üzemeltetőnek kell bejelentenie az automatát, ha nem egyértelmű, ki az, akkor annak, akihez az automatából származó bevétel befolyik.","shortLead":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon...","id":"20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8907cc73-751b-46b8-b10c-53c967149cc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","timestamp":"2019. július. 19. 05:45","title":"A NAV külön szólt, hogy az óvszerautomatákról is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is rabszolgaként tartottak és használtak ki Pakodon – erősítette meg a Zalai Hírlap információját csütörtökön a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.","shortLead":"Letartóztattak egy 41 éves nőt, valamint a fiát és egyik lányát, mert a gyanú szerint évek óta több embert is...","id":"20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557834ac-e24a-4f6a-b1da-33ef677fd82a","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Rabszolgatarto_csalad_tagjait_tartoztattak_le_Zalaban","timestamp":"2019. július. 18. 10:27","title":"Rabszolgatartó családot tartóztattak le Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d4a12d-28c8-468c-ab48-29c8b8945f92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság húsz terméket vizsgált, minőségi, illetve jelölési problémák miatt 18 esetben kellett figyelmeztetnie az előállítókat.","shortLead":"A hatóság húsz terméket vizsgált, minőségi, illetve jelölési problémák miatt 18 esetben kellett figyelmeztetnie...","id":"20190718_debreceni_huskeszitmeny_nebih_szupermenta_teszt_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d4a12d-28c8-468c-ab48-29c8b8945f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12df8bb-f830-46a4-abbe-5617e0051a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190718_debreceni_huskeszitmeny_nebih_szupermenta_teszt_hibak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Debreceniket tesztelt a Nébih, sok hibát talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi ellátása”.","shortLead":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi...","id":"20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae203f8-3e32-432a-aa60-9c7d2969f9cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","timestamp":"2019. július. 18. 05:57","title":"Szijjártó külön migránsegészségügyi ellátást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]