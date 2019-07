A Facebookon osztotta meg Horváth Attila, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója, hogy a minisztérium elutasította a pályázatát, és egy évre sem kaphat megbízást. Horváth azt írta, hivatalos és valós indoklást nem kapott, de nem hivatalosan úgy tudja, "a helyi erők nem engedik", hogy ő legyen továbbra is az igazgató.

Horváth 26 évig vezette a gimnáziumot, amely a HVG legutóbbi középiskolai rangsorában a 23. legjobb középiskola lett az országban.

A 38 éve matematika-fizika-számítástechnika tanárként dolgozó, és 26 éve az intézményt vezető Horváth Attila pályázatát úgy utasították el, hogy az iskola nevelőtestületi értekezletén 48-ból 48-an támogatták a pályázatát, az iskola alkalmazotti értekezletén pedig 61-ből 60-an, és a szülői munkaközösség is a pályázat elfogadását javasolta. Az Iskolaszék és a diákönkormányzat szintén támogatta a pályázatát.

Horváth pályázatának véleményezésből kiderül, hogy bár a pályázati kiírásra volt még egy jelentkező, de a benyújtója visszavonta azt, így más jelentkező nem is volt végül az igazgatói posztra, Horváth ennek ellenére nem kapta meg a megbízást.

A pályázatot 5 évre szóló megbízásra írták ki, mert Horváth tavaly csak egyéves megbízást kapott.

Korábban beszámoltunk arról, hogy hasonló dolog történt a budaörsi Herman Ottó Általános Iskola és az Illyés Gyula Gimnázium igazgatóival is – az ő pályázatukat is támogatták mind a tanárok, mind a szülők, mind a diákok, sőt, az önkormányzat is, a minisztérium azonban visszadobta a pályázatukat, de más pályázó hiányában nekik egy évvel meghosszabbították a megbízatásukat. Az elmúlt években több hasonló eset is történt.