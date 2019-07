Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","shortLead":"Egy ősi kultúra és a modern kor egyik vívmányának megrázó találkozását láthatták az emberek Új-Zélandon.","id":"20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94abfda0-d5fe-4e99-acc5-244aeedacf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83309dbb-cd8a-4481-a753-c939faad04e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Tul_nagynak_tartotta_a_maori_szobor_peniszet_igy_lancfuresszel_lecsapta","timestamp":"2019. július. 24. 09:26","title":"Túl nagynak tartotta a maori szobor péniszét, így láncfűrésszel lecsapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c692f4-f570-406a-b6b8-667a054f8d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy szovjet gyártmányú, százkilós bombát találtak egy építkezésen. Péntek délelőtt hatástalanítják a robbanószerkezetet, lezárásokra érdemes készülni.","shortLead":"Egy szovjet gyártmányú, százkilós bombát találtak egy építkezésen. Péntek délelőtt hatástalanítják...","id":"20190725_Vilaghaborus_bombat_talaltak_a_Varosligetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c692f4-f570-406a-b6b8-667a054f8d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b316488-3e3d-4f50-970a-43e02f11f383","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vilaghaborus_bombat_talaltak_a_Varosligetnel","timestamp":"2019. július. 25. 15:16","title":"Világháborús bombát találtak a Városligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szálláskiadó felelősségét növelnék a fideszes képviselők, Bajkai István már dolgozik a tervezeten. ","shortLead":"A szálláskiadó felelősségét növelnék a fideszes képviselők, Bajkai István már dolgozik a tervezeten. ","id":"20190724_Szigoritananak_az_Airbnb_szabalyain_a_fideszes_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62040b25-db31-4a85-9968-ee5e99fc70bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szigoritananak_az_Airbnb_szabalyain_a_fideszes_polgarmesterek","timestamp":"2019. július. 24. 19:20","title":"Szigorítanának az Airbnb szabályain a fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én nem értek a politikához” – mondta. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel.","shortLead":"„Én nem értek a politikához” – mondta. Arról is beszélt, egy inget csak egyszer vesz fel.","id":"20190724_Berki_Krisztian_felallt_es_az_interju_vege_elott_par_masodperccel_kisetalt_az_ATV_studiojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d248d78-918a-4d2e-bfa2-641a95f88956","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Berki_Krisztian_felallt_es_az_interju_vege_elott_par_masodperccel_kisetalt_az_ATV_studiojabol","timestamp":"2019. július. 24. 08:15","title":"Berki Krisztián felállt, és az interjú vége előtt pár másodperccel kisétált az ATV stúdiójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7311517-fd44-40bb-abd2-01ddda3b265c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárommilliárd forintot kellene a Bp2017 Kft.-nek kifizetnie, miközben a bankszámláján és a pénztárában együtt 100 millió forint van.","shortLead":"Hárommilliárd forintot kellene a Bp2017 Kft.-nek kifizetnie, miközben a bankszámláján és a pénztárában együtt 100...","id":"20190725_Tobb_szaz_millio_forint_veszteseget_termelt_meg_2018ban_is_a_vizes_vbt_szervezo_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7311517-fd44-40bb-abd2-01ddda3b265c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d670b-1f34-4352-a5a9-11bf48dfb690","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Tobb_szaz_millio_forint_veszteseget_termelt_meg_2018ban_is_a_vizes_vbt_szervezo_ceg","timestamp":"2019. július. 25. 15:31","title":"Több százmillió forint veszteséget termelt még 2018-ban is a vizes vb-t szervező cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A suttyomban eltűnt diófák ügyében vizsgálat indul.","shortLead":"A suttyomban eltűnt diófák ügyében vizsgálat indul.","id":"20190723_Meg_az_onkormanyzat_sem_tudott_rola_hogy_fakat_vagnak_ki_a_verocei_ovoda_udvaran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77aaa7a-2a17-41f6-b375-39a8b5abb52d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Meg_az_onkormanyzat_sem_tudott_rola_hogy_fakat_vagnak_ki_a_verocei_ovoda_udvaran","timestamp":"2019. július. 23. 17:32","title":"Még az önkormányzat sem tudott róla, hogy fákat vágnak ki a verőcei óvoda udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben azt írják, mindenkit tájékoztatnak, hogy a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. ","shortLead":"Közleményükben azt írják, mindenkit tájékoztatnak, hogy a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. ","id":"20190725_Ertelmetlenul_varakoznak_a_rakos_betegek__allitja_az_Orszagos_Onkologiai_Intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86c3e2-b9f5-462f-88c3-730e92050c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ertelmetlenul_varakoznak_a_rakos_betegek__allitja_az_Orszagos_Onkologiai_Intezet","timestamp":"2019. július. 25. 15:38","title":"Értelmetlenül várakoznak a rákos betegek, állítja az Országos Onkológiai Intézet, de az ombudmsan azért vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]