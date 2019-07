Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","shortLead":"Nem tudni, ki jegyezte az új részvényeket.","id":"20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710808d7-9533-4989-b70f-302634b56596","keywords":null,"link":"/kkv/20190727_Hatalmas_tokeemeles_volt_Csanyi_Sandor_boros_cegenel","timestamp":"2019. július. 27. 20:42","title":"Hatalmas tőkeemelés volt Csányi Sándor boros cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","shortLead":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","id":"20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5312b2c3-052e-4a67-a428-f076b1d328fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. július. 28. 21:31","title":"Eltűnt egy 84 éves nő Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","shortLead":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","id":"20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f23c-08f3-443c-854c-d66eed6f205f","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","timestamp":"2019. július. 29. 15:26","title":"Kiengedték a kórházból, majd ment is vissza a börtönbe Putyin legnagyobb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is állították miatta a rendezvényt.","shortLead":"Az Index több olvasója és a fesztivál szervezői is megerősítették, hogy tömegverekedés volt a péntek éjjel, le is...","id":"20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ce9-9184-4906-80c7-56288ecd7a86","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Tomegverekedes_tort_ki_a_FEZEN_Fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 14:40","title":"Tömegverekedés miatt kellett leállítani a FEZEN Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi világjátékok alkalmából új kiegészítőt mutat be huncut pillantással. Mutatjuk.","shortLead":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi...","id":"20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ef7638-aac1-4dbe-8ca1-057554b8b22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","timestamp":"2019. július. 29. 11:59","title":"Új sporthátizsákot villantott a vidáman pózoló Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","shortLead":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","id":"20190729_Dragul_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a94caf-3c74-461c-91f1-6ff2effd5cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Dragul_a_gazolaj","timestamp":"2019. július. 29. 13:34","title":"Drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa19eb1-ae2a-4c6d-a164-bbfe2cb2b89a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiéleződött a tengeri konfliktus a Hormuzi-szorosnál, miután az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit tartályhajót.","shortLead":"Kiéleződött a tengeri konfliktus a Hormuzi-szorosnál, miután az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy brit tartályhajót.","id":"20190728_Duncan_brit_rombolo_a_Perzsaobolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa19eb1-ae2a-4c6d-a164-bbfe2cb2b89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c731f9-453b-4a77-b758-6a74f42ed232","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Duncan_brit_rombolo_a_Perzsaobolben","timestamp":"2019. július. 28. 14:28","title":"Necces a helyzet a Perzsa-öbölben, a britek már egy rombolót is oda küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar...","id":"20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cd9bf-4258-4cb1-abc4-682d0283904d","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Egzendules_most_veszelyjelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. július. 28. 18:47","title":"Égzendülés most: veszélyjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]